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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إسدال الستار على امتحانات "الدور الثاني" للشهادة الإعدادية بأسوان..صور

التربية والتعليم
التربية والتعليم
محمد عبد الفتاح
نتيجة الثانوية العامة 2026

اسدل الستار اليوم على امتحانات "الدور الثاني" للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وقام الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بجولة تفقدية داخل لجنة الناصرية الإعدادية بنات، التابعة لإدارة أسوان التعليمية، وتضم اللجنة عدد ١٦٠ طالب وطالبة موزعين على ٨ لجان.


وخلال الجولة، اطمأن وكيل الوزارة على انتظام سير الامتحانات داخل معظم اللجان، وتأكد من وضوح طباعة نماذج البوكليت، كما أن الأسئلة من داخل المقرر الدراسي، فضلًا عن الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.


وأثناء الجولة، وبفحص دفتر الملاحظة، رصد السيد وكيل الوزارة تغيب ٧ ملاحظين، وعلى الفور، وجه بإحالتهم للشئون القانونية لاتخاذ اللازم.

امتحانات

يذكر أن الطلاب أدوا امتحانهم اليوم فى مادة الهندسة، وأدى طلاب مدارس اللغات، فى الفترة الثانية، امتحانهم فى مادة "اللغة الأجنبية الثانية مستوى رفيع" .


وبانتهاء جولته الميدانية، توجه السيد وكيل الوزارة إلى غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية حيث أكدت التقارير الواردة من غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية انتظام سير الامتحانات بجميع اللجان، وعدم رصد أي شكاوى أو معوقات تؤثر على العملية الامتحانية، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اليوم ٦ آلاف و ٥٠٦ طالب وطالبة، وتخطت نسبة الحضور ٨٨%.

والجدير بالذكر أن امتحانات "الدور الثاني" للشهادة الإعدادية، انطلقت السبت الماضي، وانتهت اليوم، وبلغ اجمالي عدد طلاب المتقدمين ١٠ آلاف طالب وطالبة، موزعين على ٨٨ لجنة.

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