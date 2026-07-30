محافظ أسوان يهنئ مدير الأمن بتجديد الثقة

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتقديم التهنئة إلى اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، بمناسبة تجديد الثقة له ضمن حركة تنقلات الشرطة لعام 2026، وذلك خلال زيارته لمقر مديرية أمن أسوان بمدينة أسوان الجديدة .

جاء ذلك فى ظل التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، وحرص الدولة على دعم القيادات الوطنية المتميزة.



وجاء تجديد الثقة لمدير أمن أسوان ضمن حركة تنقلات الشرطة لعام 2026، التى إعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فى إطار خطة الوزارة لتطوير الأداء الأمنى، وتعزيز الكفاءة القيادية بمختلف مديريات الأمن .

تأكيد على الشراكة بين الأجهزة التنفيذية والأمنية

جاء ذلك بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء محمد لبيب نائب مدير أمن أسوان ، حيث شهد اللقاء تأكيد الجانبين على إستمرار التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الأمن، بما يسهم فى دعم جهود التنمية الشاملة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

إشادة بالدور الوطنى لرجال الشرطة

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالدور الوطنى الذى تضطلع به وزارة الداخلية ورجال الشرطة فى حفظ الأمن والأمان، وما يبذلونه من جهود مخلصة وتضحيات للحفاظ على إستقرار الوطن، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية كانت ولا تزال شريكاً رئيسياً فى دعم مسيرة البناء والتنمية، وتوفير المناخ الآمن لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية داخل المحافظة .

إستمرار التنسيق لخدمة المواطن الأسوانى



وأكد محافظ أسوان أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين المحافظة ومديرية الأمن، بما يحقق صالح المواطن الأسوانى، ويعزز من جهود الدولة فى تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، وترسيخ دعائم الأمن والإستقرار، وإستكمال مسيرة التنمية فى مختلف القطاعات .

رسالة تقدير وتجديد الثقة

وفى ختام اللقاء، أعرب محافظ أسوان عن خالص تمنياته للواء عبد الله جلال بالتوفيق والسداد فى أداء مهام عمله ،مؤكداً ثقته فى إستمرار سلسلة النجاحات الأمنية التى تشهدها المحافظة بما يلبى تطلعات المواطنين ويعزز من مسيرة الأمن والتنمية .



يعكس لقاء محافظ أسوان مع مدير الأمن عقب تجديد الثقة له عمق الشراكة بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، وحرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتكامل بما يدعم الأمن والإستقرار ، ويسهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة أبناء محافظة أسوان .