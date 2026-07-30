محافظ أسوان يكرم أبطال الجيش الأبيض فى إخلاء حضانات المستشفى الجامعى بعد الحريق

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تكريم فريق "الجيش الأبيض" من أطقم التمريض بالمستشفى الجامعى، تقديراً لما قدموه من أداء بطولى وإحترافى فى التعامل مع حالة الطوارئ، وذلك من خلال تنفيذ عملية الإخلاء الآمن للأطفال من قسم الحضانات إلى مستشفى الباطنة فور وقوع الحريق بواجهة مستشفى الجراحة، بما ساهم فى الحفاظ على سلامة الأطفال، وبث الطمأنينة فى نفوس أسرهم ، جاء ذلك خلال حفل تكريم الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة .

فى ظل حرص الدولة على دعم وتكريم النماذج الوطنية المخلصة، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقدير المتميزين وتعزيز ثقافة الجاهزية وإدارة الأزمات، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 فى بناء الإنسان والإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والحماية المدنية.

بطولة وإنسانية فى مواجهة الطوارئ

وأكد المهندس عمرو لاشين أن ما قدمه أطقم التمريض يجسد أسمى معانى الإخلاص والإنسانية وتحمل المسئولية، مشيداً بسرعة الإستجابة وكفاءة الأداء فى تنفيذ سيناريو الإخلاء بكل دقة وإحترافية، وهو ما يعكس مستوى التدريب والإستعداد للتعامل مع مختلف الأزمات والطوارئ.

تكاتف أجهزة الدولة فى إدارة الأزمة



وأشاد المحافظ بالجهود المتكاملة التى بذلتها جميع أجهزة الدولة فى التعامل مع الحريق، حيث نجحت قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، فى السيطرة على الحريق وإخماده وإحتواء الموقف فى وقت قياسى، دون تأثير على سلامة المرضى أو الأطقم الطبية، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة الأزمات والتنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة.

تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية

وأشار المحافظ إلى أن هذا النموذج المشرف يجسد ما يؤكد عليه دائماً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أهمية رفع كفاءة العنصر البشرى، وتعزيز الجاهزية والإستعداد لمواجهة الأزمات، وترسيخ قيم العمل الجماعى والتكامل بين مؤسسات الدولة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

رسالة تقدير لأبطال الواجب

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن تكريم أبطال "الجيش الأبيض" يمثل رسالة تقدير وعرفان لكل من يؤدى واجبه بإخلاص وتفانٍ، مؤكداً أن المحافظة ستظل حريصة على دعم وتكريم النماذج المضيئة التى تقدم أروع صور التضحية والعطاء فى خدمة الوطن والمواطن.

أكدت واقعة التعامل مع حريق المستشفى الجامعى كفاءة وجاهزية الأطقم الطبية وأجهزة الدولة فى إدارة الأزمات، وعكست روح التكامل والعمل الجماعى التى أسهمت فى الحفاظ على سلامة الأطفال والمرضى، بما يجسد توجيهات القيادة السياسية فى تعزيز الإستعداد للطوارئ، وتقدير المخلصين فى أداء رسالتهم الإنسانية.