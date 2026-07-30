إطلاق تطبيق إلكترونى لتنظيم المبادرات المجتمعية في أسوان

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً للإعداد لإطلاق تطبيق إلكترونى متكامل لتنظيم وإدارة المبادرات المجتمعية والتنموية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، تحت مظلة مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين الشباب ، وتعزيز المشاركة المجتمعية ، ودعم التحول الرقمى ، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للعمل الأهلى .

التحول الرقمى لخدمة العمل الأهلى

يهدف التطبيق إلى تعظيم كفاءة العمل بالمبادرات المجتمعية بإشراف ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات المجتمعية والتنموية ، وتنظيم آليات تنفيذها وتقييمها، وتوفير قاعدة بيانات موحدة تسهم فى متابعة الأداء ، وقياس النتائج بما يحقق أعلى درجات التنسيق بين مختلف المبادرات والجهات المشاركة فى تنفيذها .

بناء قدرات الشباب وإستثمار الأفكار



ويرتكز التطبيق على دعم الشباب وبناء قدراتهم، والإستثمار الأمثل لأفكارهم ومقترحاتهم، وتطوير المبادرات بصورة إيجابية تسهم فى خدمة المجتمع الأسوانى، مع توفير بيئة رقمية تشجع على الإبداع والعمل التطوعى، وتحول الأفكار إلى مشروعات تنموية قابلة للتنفيذ .

متابعة وتقييم الأثر المجتمعى

ويتيح التطبيق متابعة المبادرات بصورة مستمرة، وتحليل نتائجها، وقياس أثرها المجتمعى، بما يساعد على تطوير الأداء، ورصد أفضل الممارسات، ودعم المبادرات الأكثر تأثيراً فى معالجة القضايا المجتمعية، وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتاحة .

تنفيذ مرحلى وتوسع مستقبلى



ويتم تنفيذ التطبيق على مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى تنظيم وإدارة المبادرات القائمة حالياً، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لها، فيما تستهدف المرحلة الثانية إتاحة التطبيق أمام المواطنين، لتحفيزهم على تسجيل مبادرات جديدة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، والتوسع فى المبادرات التنموية، مع عرض المبادرات التى تم تنفيذها سابقاً بما يحقق التشبيك والتكامل وتبادل الخبرات بين مختلف المبادرات .

قاعدة بيانات ومؤشرات دقيقة

ويتضمن التطبيق إعداد حصر سنوى شامل للمبادرات المنفذة على مستوى المحافظة، يتضمن عدد المبادرات، وعدد المستفيدين منها من الجنسين، والقطاعات التى تم تنفيذ المبادرات بها، بما يوفر مؤشرات دقيقة تدعم متخذى القرار فى تطوير العمل الأهلى، وتعزيز كفاءة المبادرات المجتمعية وفقاً لإستراتيجية أسوان 2040 .



يمثل التطبيق الإلكترونى نقلة نوعية فى تنظيم وإدارة المبادرات المجتمعية بمحافظة أسوان، من خلال توظيف التحول الرقمى لدعم العمل الأهلى، وتمكين الشباب، وتعظيم الأثر التنموى للمبادرات، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية تحت مظلة مبادرة "أسوان بشبابها أجمل".