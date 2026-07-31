أخبار الوادي الجديد| بدء تنفيذ مشروع شبكة الداخلة الشمسية.. والموافقة على تقسيط مصروفات مدرسة IPS إلى 3 دفعات

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: لخدمة أكثر من 300 ألف فدان.. محافظ الوادي الجديد تعلن بدء تنفيذ مشروع شبكة الداخلة الشمسية.

أعلنت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بدء تنفيذ مشروع شبكة الداخلة الشمسية لتغذية المنطقة الزراعية بجنوب موط بالطاقة الكهربائية، تمهيدًا لربطها بالشبكة القومية، وذلك بالتعاون مع شركة الكرم القابضة، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة ودعم خطط التنمية المستدامة. خدمة منطقة زراعية تتجاوز مساحتها 300 ألف فدان وأكدت المحافظ أن المشروع يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تتماشى مع الرؤية التنموية الجديدة للمحافظة، حيث يستهدف خدمة منطقة زراعية تتجاوز مساحتها 300 ألف فدان، بما يسهم في توفير بنية تحتية متطورة للمشروعات الزراعية والاستثمارية، ويعزز فرص الإنتاج والتنمية بالمنطقة. وأوضحت أن الشبكة ستعمل بقدرة مبدئية تبلغ 23 م.ف.أ، وتعتمد على محطة طاقة شمسية بقدرة 11 ميجاوات، إلى جانب محطة بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 50 ميجاوات/ساعة، بما يضمن استدامة التغذية الكهربائية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وأضافت محافظ الوادي الجديد أن الأعمال التنفيذية تسير وفق جدول زمني مكثف، على أن يتم الانتهاء من المشروع وبدء تشغيله خلال ستة أسابيع، مؤكدة أن المشروع يمثل خطوة نوعية لدعم التنمية الزراعية بجنوب موط، ويعزز مكانة المحافظة كإحدى الوجهات الواعدة للاستثمار الزراعي ومشروعات الطاقة النظيفة.

محافظ الوادي الجديد توافق على تقسيط مصروفات مدرسة IPS إلى 3 دفعات



وافقت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، على زيادة عدد أقساط سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالمحافظة إلى ثلاثة أقساط على مدار العام الدراسي، بدلًا من نظام السداد السابق الذي كان يقتصر على قسطين، وذلك استجابة لمطالب أولياء الأمور وتخفيفًا للأعباء المالية عن كاهل الأسر.

وجاء القرار بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وإدارة المدارس الدولية الحكومية بالوزارة، بما يتيح لأولياء الأمور مرونة أكبر في سداد المصروفات الدراسية، مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية واستقرار الدراسة داخل المدرسة.

وأكدت المحافظة أن تطبيق نظام السداد الجديد يستهدف توفير مزيد من التيسيرات لأولياء الأمور، ودعم استقرار العملية التعليمية، مع استمرار تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، مشيرة إلى أن الالتزام بالمواعيد التي تحددها إدارة المدرسة لسداد الأقساط يضمن الاستفادة من هذه التيسيرات.

وأوضحت حنان مجدي محافظ الوادى الجديد، أن القرار يعكس حرص المحافظة على الاستجابة للمطالب المجتمعية، وتقديم حلول عملية تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على الالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية، التي تقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا وفق أحدث النظم التعليمية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود محافظة الوادي الجديد للتوسع في تقديم الخدمات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية جاذبة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسر، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة المقدمة للطلاب.

تمهيدًا لدخول الخدمة.. محافظ الوادي الجديد تتفقد جاهزية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء وتجهيز المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة الخارجة، والتي بلغت نسبة تنفيذها 98%، وذلك للوقوف على مستوى الجاهزية النهائية تمهيدًا لاستكمال إجراءات إدراجه بتنسيق الجامعات للعام الجامعي المقبل.

تجهيز المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

واطلعت المحافظ على الموقف التنفيذي لكافة مكونات المشروع المقام على مساحة ‎6433‏ متر مسطح بإجمالي 3 أبنية لشؤون التعليم والإدارة، والتي شملت استكمال أعمال رفع الكفاءة والتشطيبات النهائية، إلى جانب التجهيزات التعليمية والإدارية والبنية التكنولوجية، وشبكات المرافق وأنظمة السلامة والحماية المدنية، بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية متكاملة وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي.

وشددت مجدي على سرعة الانتهاء من الأعمال النهائية؛ تمهيدًا لاستقبال لجان المعاينة المختصة واستكمال إجراءات التنسيق مع وزارة التعليم العالي والجهات المعنية لإدراج المعهد ضمن تنسيق الجامعات، بما يعزز فرص إتاحة تعليم تكنولوجي متخصص لأبناء المحافظة، ويلبي احتياجات سوق العمل الداعم لمسارات التنمية المستدامة بالمحافظة.