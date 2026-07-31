قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المخرج محمد كرارة.. موعد ومكان الجنازة
ترامب يوجه الشكر لمصر وقطر وتركيا ويعلن اتفاقا تاريخيا لنزع سلاح حماس
حكم مباراة الأرجنتين يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع ميسي .. ماذا حدث؟
اعتداء على مسن داخل موقف إيتاي البارود يثير غضبا واسعا.. ومطالب بتدخل عاجل
مسؤولون أمريكيون: خطة نزع سلاح حماس تنطلق في الأسابيع المقبلة
اجتماع مرتقب بالقاهرة لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
سلاف فواخرجي تكشف أسرار حياتها: كنت طفلة هادئة ورضا أهلي أهم حاجة عندي.. وعلاقتي بأولادي قائمة على الصداقة والحوار| خاص فيديو
دعاء للنبي لا يرد أبدا يوم الجمعة.. مجاب في هذه الساعة
الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي وأدبي
خارطة طريق جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة تشمل حصر السلاح تدريجيا
الصراع يشتعل.. أندية سعودية وأمريكية تدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح
ترامب: مجلس السلام في غزة يتوصل إلى اتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| بدء تنفيذ مشروع شبكة الداخلة الشمسية.. والموافقة على تقسيط مصروفات مدرسة IPS إلى 3 دفعات

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: لخدمة أكثر من 300 ألف فدان.. محافظ الوادي الجديد تعلن بدء تنفيذ مشروع شبكة الداخلة الشمسية.

 أعلنت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بدء تنفيذ مشروع شبكة الداخلة الشمسية لتغذية المنطقة الزراعية بجنوب موط بالطاقة الكهربائية، تمهيدًا لربطها بالشبكة القومية، وذلك بالتعاون مع شركة الكرم القابضة، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة ودعم خطط التنمية المستدامة. خدمة منطقة زراعية تتجاوز مساحتها 300 ألف فدان وأكدت المحافظ أن المشروع يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تتماشى مع الرؤية التنموية الجديدة للمحافظة، حيث يستهدف خدمة منطقة زراعية تتجاوز مساحتها 300 ألف فدان، بما يسهم في توفير بنية تحتية متطورة للمشروعات الزراعية والاستثمارية، ويعزز فرص الإنتاج والتنمية بالمنطقة. وأوضحت أن الشبكة ستعمل بقدرة مبدئية تبلغ 23 م.ف.أ، وتعتمد على محطة طاقة شمسية بقدرة 11 ميجاوات، إلى جانب محطة بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 50 ميجاوات/ساعة، بما يضمن استدامة التغذية الكهربائية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وأضافت محافظ الوادي الجديد أن الأعمال التنفيذية تسير وفق جدول زمني مكثف، على أن يتم الانتهاء من المشروع وبدء تشغيله خلال ستة أسابيع، مؤكدة أن المشروع يمثل خطوة نوعية لدعم التنمية الزراعية بجنوب موط، ويعزز مكانة المحافظة كإحدى الوجهات الواعدة للاستثمار الزراعي ومشروعات الطاقة النظيفة.

محافظ الوادي الجديد توافق على تقسيط مصروفات مدرسة IPS إلى 3 دفعات


وافقت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، على زيادة عدد أقساط سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالمحافظة إلى ثلاثة أقساط على مدار العام الدراسي، بدلًا من نظام السداد السابق الذي كان يقتصر على قسطين، وذلك استجابة لمطالب أولياء الأمور وتخفيفًا للأعباء المالية عن كاهل الأسر.

وجاء القرار بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وإدارة المدارس الدولية الحكومية بالوزارة، بما يتيح لأولياء الأمور مرونة أكبر في سداد المصروفات الدراسية، مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية واستقرار الدراسة داخل المدرسة.

وأكدت المحافظة أن تطبيق نظام السداد الجديد يستهدف توفير مزيد من التيسيرات لأولياء الأمور، ودعم استقرار العملية التعليمية، مع استمرار تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، مشيرة إلى أن الالتزام بالمواعيد التي تحددها إدارة المدرسة لسداد الأقساط يضمن الاستفادة من هذه التيسيرات.

وأوضحت حنان مجدي محافظ الوادى الجديد، أن القرار يعكس حرص المحافظة على الاستجابة للمطالب المجتمعية، وتقديم حلول عملية تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على الالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية، التي تقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا وفق أحدث النظم التعليمية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود محافظة الوادي الجديد للتوسع في تقديم الخدمات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية جاذبة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسر، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة المقدمة للطلاب.

تمهيدًا لدخول الخدمة.. محافظ الوادي الجديد تتفقد جاهزية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء وتجهيز المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة الخارجة، والتي بلغت نسبة تنفيذها 98%، وذلك للوقوف على مستوى الجاهزية النهائية تمهيدًا لاستكمال إجراءات إدراجه بتنسيق الجامعات للعام الجامعي المقبل.

تجهيز المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

واطلعت المحافظ على الموقف التنفيذي لكافة مكونات المشروع المقام على مساحة ‎6433‏ متر مسطح بإجمالي 3 أبنية لشؤون التعليم والإدارة، والتي شملت استكمال أعمال رفع الكفاءة والتشطيبات النهائية، إلى جانب التجهيزات التعليمية والإدارية والبنية التكنولوجية، وشبكات المرافق وأنظمة السلامة والحماية المدنية، بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية متكاملة وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي.

وشددت مجدي على سرعة الانتهاء من الأعمال النهائية؛ تمهيدًا لاستقبال لجان المعاينة المختصة واستكمال إجراءات التنسيق مع وزارة التعليم العالي والجهات المعنية لإدراج المعهد ضمن تنسيق الجامعات، بما يعزز فرص إتاحة تعليم تكنولوجي متخصص لأبناء المحافظة، ويلبي احتياجات سوق العمل الداعم لمسارات التنمية المستدامة بالمحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد تتابع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

93.12% الطب 92.80% للأسنان والصيدلة 91.70%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم بالأرقام

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم

صورة أرشيفية

لو مجموعك 53% .. كليات في انتظارك قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2026

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

ترشيحاتنا

إيران وأمريكا

رئيس المركز الإقليمي للدراسات: الضغط العسكري على إيران لم يؤتِ ثماره

وسيم السيسي

وسيم السيسي: عرض أفلام الأجسام الطائرة يهدف لتمهيد الرأي العام ومنع «صدمة الكشف»

تبادل الحاويات

رئيس ميناء دمياط: التشغيل عاد لطبيعته.. ونمتلك "مركز متكامل" لإدارة الأزمات

بالصور

بملابس رياضية.. ميس حمدان تستعرض رشاقتها

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

فيديو

سامى مغاوري

سامي مغاوري : المسرح عشقي .. واللعبة حقق نجاحه لأنه بيعبر عن الكوميديا الحقيقية | فيديو

محمد رياض

محمد رياض : الدورة الـ19 من مهرجان المسرح الأنجح .. ولا أحب جدل التكريمات | حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد