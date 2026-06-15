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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا موسعًا لتنسيق الاستعدادات الشاملة لامتحانات الثانوية العامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة ومناقشة الاستعدادات النهائية بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية على مستوى المحافظة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك لضمان توفير المناخ الملائم والآمن لأداء الامتحانات لـ 51 ألفًا و553 طالبًا وطالبة داخل 98 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.


جاء الاجتماع بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، واللواء عبد اللطيف أبو الخير معاون المحافظ للأزمات، والعميد أحمد مختار القاضي المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلي مديرية الأمن والحماية المدنية والمرور والصحة والإسعاف والتموين والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع مواقف السرفيس.


وأكد محافظ القليوبية خلال الاجتماع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، والعمل من خلال غرفة عمليات مركزية مرتبطة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء ومديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو معوقات.


وشدد المحافظ على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات المنظمة لدخول الطلاب إلى اللجان، والتأكد من عدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.


كما وجه المحافظ بتكثيف التواجد الأمني بمحيط اللجان ومراكز توزيع الأسئلة، ووضع خطة مرورية تضمن سيولة الحركة المرورية وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على وصول الطلاب أو المراقبين إلى اللجان في المواعيد المحددة، مع مراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية بجميع المدارس واللجان والتأكد من جاهزية وسائل الإطفاء ومخارج الطوارئ، ومراجعة مراوح الأسقف والتأكد من تثبيتها بصورة آمنة حفاظًا على سلامة الطلاب.


ووجّه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع الإشغالات ومنع الباعة الجائلين بمحيط اللجان، وتكثيف أعمال النظافة وتحسين البيئة المحيطة بالمدارس، مع مراجعة كفاءة الإنارة بالشوارع المؤدية إلى اللجان، والتأكد من جاهزية الاستراحات المخصصة لرؤساء اللجان والمراقبين وتوفير كافة سبل الإقامة المناسبة بها.


وفي القطاع الصحي، شدد المحافظ على تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، مع التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف لتوزيع سيارات الإسعاف بالقرب من اللجان لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو حالات طارئة.


كما تضمنت التوجيهات ضرورة تأمين استقرار التغذية الكهربائية داخل اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وعدم انقطاع التيار الكهربائي طوال فترة الامتحانات، مع توفير المولدات البديلة وفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي أعطال، إلى جانب تكليف مديرية التموين بمتابعة الأسواق وتوفير الاحتياجات اللازمة للاستراحات، وتكليف مشروع مواقف السرفيس بتوفير وسائل النقل الكافية وتيسير حركة انتقال الطلاب والمراقبين.


وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، أعلن المحافظ تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين المتعلقة بالامتحانات على مدار 24 ساعة من خلال الرقم (01515169917)، لضمان سرعة التعامل مع أي شكاوى أو تجاوزات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن المحافظة سخرت كافة إمكاناتها لخدمة الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لهم، متمنيًا لجميع أبنائه الطلاب التوفيق والنجاح، ومؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية على مدار فترة الامتحانات لضمان خروجها بالشكل اللائق والمشرف.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية شهادة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

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