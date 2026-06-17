حبس 4 من العاملين بمدرسة خاصة في واقعة سقوط تلميذة ووفاتها

أصدرت جهات التحقيق المختصة بشبرا الخيمة في القليوبية، قرارًا بحبس 4 من العاملين بإحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، منهم مدرسان ومشرفان وذلك على خلفية واقعة وفاة الطفلة تيا داخل المدرسة.



كما قررت جهات التحقيق، ضبط وإحضار مدير المدرسة والممثل القانوني لها، لاستكمال التحقيقات وسماع أقوالهما بشأن الواقعة.

وتواصل الجهات المختصة فحص جميع تفاصيل الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود والعاملين بالمدرسة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالطفلة تيا أحمد فؤاد، ضحية السقوط من الطابق السادس بإحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة في القليوبية، عن تعرضها لإصابات بالغة وخطيرة، حيث تبين إصابتها بنزيف كامل بالمخ وكسور متعددة بعظام الجمجمة، مع توقف بعضلة القلب فور وصولها إلى المستشفى.

وأوضح التقرير أنه تم إجراء إنعاش قلبي رئوي عاجل للطفلة واستعادة النبض، فيما أظهرت الفحوصات والأشعة وجود نزيف متعدد بالمخ واشتباه في نزيف داخلي نتيجة السقوط من علو، وتم حجزها بالعناية المركزة واتخاذ جميع التدخلات الطبية اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها.