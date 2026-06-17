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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم القليوبية: نتيجة الإعدادية بالمحافظة نهاية الأسبوع المقبل

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية تسير بصورة منتظمة ودقيقة داخل كنترولات المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المؤشرات الأولية للنتائج مبشرة للغاية، وتكشف عن ارتفاع نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن عملية التصحيح تتم وفق أعلى درجات الدقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا.

وأضاف أن تعليمات مشددة تم توجيهها لجميع المصححين بضرورة تحري الدقة الكاملة أثناء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها، مع عدم التسرع في إعلان النتيجة على حساب جودة العمل، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

وأشار الدكتور ياسر محمود إلى أنه لا يوجد التزام بموعد محدد لإعلان النتيجة قبل الانتهاء من جميع مراحل التصحيح والمراجعة والرصد بدقة كاملة، لافتًا إلى أن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة الأولويات.

وتوقع وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بنهاية الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية واعتماد النتيجة رسميًا.

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