أبوهم مش مصدق.. تشييع جثامين أم وطفليها توفوا في حادث سيارة وتوك توك بالمنوفية

شيع العشرات من أهالي مدينة قويسنا في محافظة المنوفية جثامين 3 ضحايا أم وطفليها لقوا مصرعهم في حادث تصادم توك توك مع سيارة نصف نقل جامبو على الطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الجثامين بمسجد فؤاد وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وخيم الحزن علي وجه والد الأطفال الذي وقف مصدوما اثناء تشييع الجثامين الي مثواها الأخير في مقابر الأسرة.

البداية عندما خرجت السيدة فاتن وطفلاها الاثنان لبيع الجبن في السوق مستقلين توك توك يقوده نجلها الصغير ومعها نجلها الآخر وابنتاها.

وأثناء سيرهم علي الطريق عادت سيارة نصف نقل جامبو الي الخلف لتدهس التوكتوك بمن فيه.

هرول الجميع ليبحث عن المصابين ونزل سائق السيارة الجامبو ليجد أنه دهس التوكتوك وتوفيت الأم فاتن فريد جودة 39 سنة وابناها يوسف أشرف 12 سنة وشقيقه فريد 7 سنوات بينما أصيبت ابنتاها جودي 8 سنوات وجني 7 سنوات.

وتم نقل الجثامين والمصابين إلي مستشفى قويسنا العام وسط حالة من الحزن بين الجميع.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بحادث تصادم ومصابين ومتوفين علي الطريق الزراعي السريع أمام قرية كفر ابنهس.

بالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك اثناء وقوف التوكتوك عادت عليه السيارة ما أدى إلى دهس التوكتوك بمستقليه.

وتبين مصرع أم وطفليها وهم فاتن فريد 38 سنة ونجلاها يوسف أشرف 12 سنة والذي كان يقود التوكتوك وقت وقوع الحادث وفريد أشرف 7 سنوات فيما أُصيبت ابنتاها جنى أشرف 8 سنوات وجودي أشرف 4 سنوات.

فيما تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قويسنا وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.