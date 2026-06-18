محافظ القليوبية يعلن خطة متكاملة لنقل طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحانات

أعلن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تنفيذ خطة متكاملة لتيسير انتقال الطلاب من القرى إلى مقار لجان الامتحانات بالمدن، وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لضمان أداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة.



وأكد المحافظ أن المحافظة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، وضمان وصول الطلاب إلى لجانهم في المواعيد المحددة دون معوقات، بما يهيئ المناخ المناسب للتركيز وتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح محافظ القليوبية أنه تم تكليف إدارة المواقف والسرفيس بتخصيص سيارات أجرة وميكروباصات لنقل طلاب الثانوية العامة من القرى إلى المدن التي تضم لجان الامتحانات، مع الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية وعدم السماح بأي زيادات، إلى جانب توفير الأعداد الكافية من المركبات طوال فترة الامتحانات.

وأشار إلى أن الخطة تم إعدادها بناءً على حصر دقيق لأعداد الطلاب وخطوط السير ونقاط التجمع والانطلاق، بالتنسيق بين غرفة الأزمات بالمحافظة وإدارة المواقف، بما يضمن سهولة الحركة وانتظام وصول الطلاب إلى مقار اللجان.

وأضاف المحافظ أنه تم توجيه الجهات المختصة بالدفع بالمركبات إلى نقاط التجمع المحددة أمام المدارس اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا يوميًا طوال فترة الامتحانات، مع متابعة مستمرة لحركة النقل والتدخل الفوري للتعامل مع أي طارئ قد يؤثر على انتظام الخدمة.

وفي إطار تعزيز منظومة النقل، كشف المحافظ عن التنسيق مع مديرية التربية والتعليم للاستعانة بأوتوبيسات المدارس الخاصة بمراكز الخانكة والقناطر الخيرية وشبين القناطر، مع استمرار التنسيق بمركز قليوب لتوفير مزيد من وسائل النقل وفق الاحتياجات الفعلية للطلاب.

وشدد محافظ القليوبية على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المواقف وخطوط السير، مع تكثيف المتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية، وتكليف مسؤولي المجموعات بالقرى بمتابعة انتظام حركة نقل الطلاب والتواصل المباشر مع غرف العمليات لحل أي مشكلات بشكل فوري.

وأوضح المحافظ أنه تم إعداد كشوف تفصيلية تتضمن أسماء المدارس المحددة كنقاط تجمع للطلاب، وأعداد المستفيدين من الخدمة، وعدد السيارات المخصصة لكل مدرسة، وخطوط السير المعتمدة، فضلًا عن أرقام هواتف مسؤولي المتابعة والتنسيق، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي استفسارات أو ملاحظات خلال فترة الامتحانات.

وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور حسام عبد الفتاح أن المحافظة سخرت جميع إمكاناتها لدعم طلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن نجاح المنظومة التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية، متمنيًا لأبناء القليوبية التوفيق والنجاح وتحقيق نتائج مشرفة تليق بهم وبأسرهم ومحافظتهم.