انقلاب سيارة محملة بأسطوانات غاز على الطريق الزراعي السريع بالقليوبية.. صور

شهد الطريق الزراعي السريع بمحافظة القليوبية، اليوم، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات الغاز، وذلك بعد كوبري قلما في الاتجاه المؤدي إلى مدينة بنها، ما أدى إلى إعاقة جزئية للحركة المرورية بالطريق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإدارة العامة للمرور إلى موقع البلاغ، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحمولة ومنع وقوع أي مخاطر محتملة.

كما دفعت الجهات المعنية بالمعدات والأوناش اللازمة لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما جرى تنظيم حركة السيارات لحين الانتهاء من التعامل مع الواقعة.

وأفادت المعاينة الأولية بأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق، بينما تواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.