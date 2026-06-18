قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يشيد بالرئيس السيسي.. مصطفى بكري: كلمات التقدير جاءت نتيجة سنوات من الصمود في منطقة مضطربة
بريطانيا: المحادثات المباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية خطوة تاريخية إلى الأمام
امتنع عن الجهة الممولة.. ترامب: لن ندفع لإيران 300 مليار دولار لإعادة الإعمار
مصطفى بكري: النقد حق مشروع.. والحرب الأخطر اليوم هي حرب الوعي
سمير فرج: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تمهد لإنهاء المواجهات وتفتح صفحة جديدة في المنطقة
التشيك تتفوق على جنوب أفريقيا بهدف في الشوط الأول
عزيز مرقة يفاجئ ركاب مترو القاهرة بحفل غنائي داخل محطة عدلي منصور
القيادة المركزية الأمريكية: رفع الحصار البحري عن إيران
بقدرات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة.. جوجل تطلق أندرويد 17 وWear OS 7 رسميا
فانس يوبخ إسرائيل: لا تهاجموا الحليف الوحيد الذي يدعمكم.. ودفاعاتكم بأموال أمريكية
اختراقات تطال سامسونج ولينوفو.. هجوم إلكتروني يضرب شركة أمن سيبراني رائدة
خط محمول يورط طالب في قضية مخدرات.. ازاى تتأكد من عدم وجود شريحة باسمك دون علمك؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقلاب سيارة محملة بأسطوانات غاز على الطريق الزراعي السريع بالقليوبية.. صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
إبراهيم الهواري

شهد الطريق الزراعي السريع بمحافظة القليوبية، اليوم، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات الغاز، وذلك بعد كوبري قلما في الاتجاه المؤدي إلى مدينة بنها، ما أدى إلى إعاقة جزئية للحركة المرورية بالطريق.


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإدارة العامة للمرور إلى موقع البلاغ، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحمولة ومنع وقوع أي مخاطر محتملة.

كما دفعت الجهات المعنية بالمعدات والأوناش اللازمة لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما جرى تنظيم حركة السيارات لحين الانتهاء من التعامل مع الواقعة.

وأفادت المعاينة الأولية بأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق، بينما تواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية محافظة القليوبية الطريق الزراعي السريع الأجهزة الأمنية الجهات المعنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

وزير التموين

وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا

ترشيحاتنا

السرطان

تحذير.. علامات غير متوقعة تكشف عن الإصابة بالسرطان

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش؟.. وطرق التغلب على انخفاض ضغط الدم

كوسة باللحمة

طريقة عمل صينية كوسة باللحمة المفرومة

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل الانتشار الميداني لحملات "طرق الأبواب" لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث للنساء عند استخدام المسكنات لتخفيف لآلام الدورة الشهرية؟.. تجنبيها

ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد