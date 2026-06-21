قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل أن يمتد الخطر.. استجابة سريعة تُنهي حريقًا مفاجئًا بمدخل قرية إدفا في سوهاج
نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يصل إلى سويسرا للمشاركة في المباحثات مع إيران
الطقس اليوم شديد الحرارة نهارا.. ورياح مثيرة للرمال والأتربة
اليوم.. محاكمة 8 متهمات في واقعة سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس بشبرا الخيمة
اليابان تقترب من دور الـ32 بثنائية في شباك تونس بالشوط الأول
حزب الله يوجع إسرائيل.. مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة 20
نظر مُحاكمة 168 متهمًا بخلية التجمع .. بعد قليل
الفراعنة أذهلونا.. محمد بركات: منتخب مصر كان على بُعد خطوة من إسقاط بلجيكا
في ذكراه .. قصة إنقاذ عبد الحليم حافظ يوم ولادته
أستاذ علوم سياسية يكشف مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية
كيفية تنظيم أوقات الامتحانات بما يتناسب مع أوقات الصلاة .. دار الإفتاء تُجيب
ثابت عند 6025 جنيها.. سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. محاكمة 8 متهمات في واقعة سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس بشبرا الخيمة

الطفلة تيا
الطفلة تيا
إبراهيم الهواري

تنظر محكمة شبرا الخيمة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 8 متهمات في واقعة سقوط الطفلة “تيا أحمد فؤاد” من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة.


وأصدر المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، قرارًا بإحالة 8 متهمات إلى المحاكمة العاجلة في واقعة سقوط الطفلة تيا أحمد فؤاد من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة، مع تحديد جلسة يوم الأحد المقبل كأولى جلسات المحاكمة أمام محكمة شبرا الخيمة.
 

وأسندت النيابة العامة إلى مسؤولة المدرسة "س" في العقد السابع من العمر، وابنتها، بصفتها الممثل القانوني للمدرسة، تهمة تعريض حياة الأطفال للخطر، وذلك على خلفية إدارة نشاط تعليمي دون استيفاء التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب استقبال أطفال مرحلتي KG1 وKG2 داخل المدرسة في يوم لم يكن مقررًا أو مصرحًا بوجودهم فيه.
 

كما وجهت النيابة تهمة القتل الخطأ والإهمال إلى 3 معلمات ومشرفة، بالإضافة إلى معلمتين مشرفتين على المرحلة التعليمية، باعتبارهن المسؤولات عن الإشراف والمتابعة داخل المرحلة، وما يندرج تحت اختصاصهن من مراقبة أداء المدرسات والمشرفة المختصات بالأطفال، والتأكد من متابعة حركة التلاميذ وتأمينهم في أثناء وجودهم داخل المدرسة.
وتأتي الإحالة للمحاكمة في إطار التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث المأساوي، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية بشأن واقعة وفاة الطفلة تيا، التي أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين المواطنين.
 

كانت قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة إخلاء سبيل مسؤولة إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة، وتدعى "س"، وابنتها الممثل القانوني للمدرسة، إلى جانب مشرفتين للمرحلة التعليمية، وذلك في واقعة سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس داخل المدرسة، مقابل كفالة مالية قدرها 25 ألف جنيه لكل متهمة.
 

وكشفت التحقيقات أن النيابة العامة وجهت إلى مسؤولة المدرسة وابنتها تهمة تعريض حياة الأطفال للخطر، على خلفية إدارة نشاط تعليمي دون استيفاء التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن استقبال أطفال مرحلتي KG1 وKG2 داخل المدرسة في يوم لم يكن مقررًا أو مصرحًا بتواجدهم فيه.
كما وجهت النيابة العامة إلى مشرفتي المرحلة التعليمية تهمة القتل الخطأ، باعتبارهما المسؤولتين عن الإشراف والمتابعة داخل المرحلة التعليمية، وما يندرج تحت اختصاصهما من مراقبة أداء المدرسات والمشرفة المختصات بالأطفال، والتأكد من متابعة حركة التلاميذ وتأمينهم خلال وجودهم داخل المدرسة.
 

وفور تلقي البلاغ، أمر المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة، حيث انتقل فريق من أعضاء نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار ضياء نجم، رئيس النيابة، ووكلاء النائب العام مصطفى محمود ومروان شكشوك وأحمد الديب، إلى مقر المدرسة لإجراء المعاينة اللازمة.
 

وعقب انتهاء التحقيقات الأولية، قررت النيابة العامة حبس المتهمات الأربع لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهن في المواعيد القانونية، كما أصدرت قرارًا بضبط وإحضار مدير المدرسة لاستكمال التحقيقات وتحديد مدى مسؤوليته عن الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة محكمة شبرا الخيمة مدرسة خاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

الطقس في مصر

أمطار في عز الحر .. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا

صبري نخنوخ

«خدت منه عربيتين مقابل شاليه».. اعترافات صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

البنك الأهلي يرفع الفائدة على شهادات الادخار

مع تراجع الذهب.. البنك الأهلي يفاجئ العملاء برفع الفائدة على شهادات الادخار.. تفاصيل

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

أرض الزمالك الجديدة

ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

ترشيحاتنا

في لفتة إنسانية زيارة رئيسة المجلس القومي للمرأة ووزيرتا التنمية المحلية والبيئة لرئيسة قرية تفتيش أبو سكين

وزيرتا التنمية المحلية ورئيسة القومي للمرأة ومحافظ كفرالشيخ يطمئنون على رئيسة القريةالمعتدى عليها

ايركايرو

إيركايرو تشغل خط جديد بين القاهرة وأثينا في يوليو

شركه الصرف الصحي

رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى يتابع هبوطا أرضيا بشارع مصطفى النحاس ويؤكد سلامة الشبكات| صور

بالصور

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

بإطلالة صيفية .. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بالأحمر اللافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها وأنوثتها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد