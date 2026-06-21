الحبس وغرامة 200 ألف جنيه تواجه عاملًا تحـ.ـرش بطالبة في الزمالك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على عامل تحرّش بطالبة في الزمالك، إثر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بمعاكستها ومضايقتها بشكل متكرر وتصويرها له حال تواجدها بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل بمقهى – مقيم بنطاق محافظة الجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التحرش في القانون :

عقوبة التحرش

وفقًا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقًا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.