صوَّرته راكبة أخرى.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة أثناء استقلالهما سيارة أجرة بالإسكندرية.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على نشر الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وبسؤالها، قررت أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، وأثناء استقلالها سيارة أجرة «ميكروباص» بدائرة قسم شرطة كرموز، لاحظت قيام أحد الركاب بالتحرش بإحدى السيدات، فقامت بتصويره ونشر مقطع الفيديو المشار إليه؛ ليتسنى ضبطه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فاتخذت الإجراءات القانونية.

