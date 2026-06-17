خلاف على أولوية المرور.. القبض على سائق توك توك تعدى على طبيب بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله قائد سيارة من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر من (طبيب – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قائد مركبة "توك توك " الظاهر بمقطع الفيديو" لقيامه بالتعدى عليه بالسب وإعتلاء سيارته وإحداث تلفيات بها لخلافات بينهما حول أولوية المرور.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم التحفظ على المركبة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية .





