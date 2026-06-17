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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض بالمنيا

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخرين لخلافات حول أرض فضاء بالمنيا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 مايو الماضى تبلغ لمركز شرطة بنى مزار بالمنيا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (6 أشخاص "اثنان منهم مصابان بجروح متفرقة")، طرف ثان: (6 أشخاص).. جميعهم مقيمون بدائرة المركز، لخلافات مالية ونزاع حول قطعة أرض، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها. 

تم ضبط الطرفين فى حينه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعى أرض فضاء

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