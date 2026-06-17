القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على الإنترنت

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء والروادع الشخصية وبعض العقاقير مجهولة المصدر بإحدى الصفحات بالجيزة .



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته ( 5 أسلحة بيضاء - 3 إسبراى "رادع شخصى" - 3 قبضة حديدية - هاتف محمول “بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.

وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وأضاف بتحصله على المضبوطات من (عاطلين "أحدهما مقيد الحرية حالياً على ذمة إحدى القضايا الجنائية" – والآخر مقيم بالجيزة) "أمكن ضبط الأخير" ، وبحوزته (26 سلاح أبيض - 5 إسبراى "رادع شخصى" - 9 قبضة حديدية - عدد من العقاقير "مجهولة المصدر" - هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.