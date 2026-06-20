عاكسها وصورها.. القبض على عامل تحرش بطالبة في الزمالك

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بمعاكستها ومضايقتها بشكل متكرر وتصويرها له حال تواجدها بمنطقة الزمالك بالقاهرة .







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بنطاق محافظة الجيزة) وبسؤالها قررت بتضررها من اعتياد أحد الأشخاص ملاحقتها ومعاكستها ، وبتاريخ 10/الجارى وحال تواجدها بمنطقة الزمالك فؤجئت بالمذكور يقوم بالترجل من الدراجة النارية خاصته، والتوجه نحوها إلا أنها قامت بتصويره بهاتفها المحمول فقام بالإنصراف .





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل بمقهى – مقيم بنطاق محافظة الجيزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





