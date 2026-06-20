ضبط 125 ألفا و 566 مخالفة متنوعة في حملات لتحقيق الانضباط المروري خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري و الحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 125 ألفا و 566 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها ( السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة - موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص).. وكذا فحص 943 سائقا، تبين أن من بينهم 28 حالة ثبت إيجابية تعاطيها للمواد المخدرة.

كما تواصل الأجهزة المعنية حملاتها المرورية و الانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 400 مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص 88 سائقا، تبين إيجابية 4 حالات تعاطي مواد مخدرة منهم، وضبط 5 من المحكومين عليهم بإجمالي 7 أحكام.

كما أسفرت الجهود عن التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.





