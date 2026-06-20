قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد
"لن نفعل ذلك".. كتاب يكشف كواليس البيت الأبيض وموقف ترامب من حرب إيران
نهى صالح تطلب التحقيق مع صاحب السيارة المتسببة بحادث وفاة شقيقها
بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بعد 50 يوما من الاحتجاجات
الرئيس السيسي يشهد تخريج الدورة الثالثة لأئمة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية
الجارديان: الغضب في إسرائيل يتصاعد واتهامات لترامب بالـ"خيانة"
محافظ الغربية يعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2026 ..صور
أطول فترة سداد.. تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 2026 الجديدة والأوراق المطلوبة
حذر من الإنذارات.. 6 تعليمات من العميد لـ نجوم مصر قبل مواجهة نيوزيلندا
الموعد والتشكيل وتاريخ المواجهات.. مواجهة ناريه بين مصر ونيوزيلندا في المونديال
العرب يفرضون حضورهم في المونديال.. صيباري ينضم لإمام عاشور في قائمة رجل المباراة
هدوء نقدي .. أسعار العملات الأجنبية تستقر أمام الجنيه اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شك في علاقة مع زوجته.. إحالة أوراق موظف للمفتي أنهى حياة شخص بـ قنا

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
إيهاب عمر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا إحالة أوراق، موظف بإدارة فرشوط التعليمية، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بعد إدانته بقتل شخص بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية مع زوجته. وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر سبتمبر للنطق بالحكم  

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير و أحمد محمد حنتيرة ، و أمير رشاد أمير و أمانة سر يوسف الشيخ و كرم الطاهر.
تعود وقائع القضية 3825 لسنة 2025 جنايات فرشوط، إلى ورود بلاغا لمركز شرطة فرشوط بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه وبها عدة طعنات بالصدر والبطن وموطن عفته واليد اليسرى.


وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة لشخص يدعى " مجدي . ا . ع " وبتشكيل فريق بحث وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة " عماد . ع . م "43 عاما، موظف بإدارة فرشوط التعليمية

 وتوصلت التحريات السرية إلى أن المتهم ظن أن المجني عليه على علاقة غير شرعية بزوجته وترتيب على ذلك الشك عقد العزم وبيت النية لقتل المجني عليه واعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ثم توجه صوب محل تواجد المجني عليه وترصد له وما أن ظفر به حال صعوده إلى مسكن المجني عليه حتى أن باغته بعدة طعنات استقرت بجسد المجني عليه وما أن تيقن بمفارقته للحياة حتى ان قام بالتمثيل بموطن عفته.

جنايات محكمة جنايات محكمة جنايات قنا فضيلة المفتي موظف إدارة فرشوط التعليمية علاقة غير شرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

نادر ورمضان

نادر شوقي: لم أتوقع حضور رمضان صبحي عزاء والدي.. وما فعله لن أنساه

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو؟.. خريطة العطلات الرسمية المتبقية في 2026

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

التضامن : تنفيذ 373 تدخلًا إنسانيًا مع الأطفال بلا مأوى خلال النصف الأول من 2026

البابا تواضروس

البابا تواضروس يفتتح ملتقى التوظيف «Job Hub 6» بمشاركة 90 شركة

«الريادة في الصحة النفسية 2026

الوزارة تطلق مسابقة الريادة في الصحة النفسية 2026 لدعم التعليم الطبي

بالصور

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد