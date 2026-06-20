شك في علاقة مع زوجته.. إحالة أوراق موظف للمفتي أنهى حياة شخص بـ قنا

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا إحالة أوراق، موظف بإدارة فرشوط التعليمية، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بعد إدانته بقتل شخص بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية مع زوجته. وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر سبتمبر للنطق بالحكم

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير و أحمد محمد حنتيرة ، و أمير رشاد أمير و أمانة سر يوسف الشيخ و كرم الطاهر.

تعود وقائع القضية 3825 لسنة 2025 جنايات فرشوط، إلى ورود بلاغا لمركز شرطة فرشوط بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه وبها عدة طعنات بالصدر والبطن وموطن عفته واليد اليسرى.



وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة لشخص يدعى " مجدي . ا . ع " وبتشكيل فريق بحث وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة " عماد . ع . م "43 عاما، موظف بإدارة فرشوط التعليمية

وتوصلت التحريات السرية إلى أن المتهم ظن أن المجني عليه على علاقة غير شرعية بزوجته وترتيب على ذلك الشك عقد العزم وبيت النية لقتل المجني عليه واعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ثم توجه صوب محل تواجد المجني عليه وترصد له وما أن ظفر به حال صعوده إلى مسكن المجني عليه حتى أن باغته بعدة طعنات استقرت بجسد المجني عليه وما أن تيقن بمفارقته للحياة حتى ان قام بالتمثيل بموطن عفته.