اختراق النظام بـ أرقام سرية.. إحالة مسؤولي تسجيل السيارات بتأمينات الجمالية للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية مسئول تسجيل سيارات بمكتب تأمينات الجمالية ومراجع آلي تسجيل سيارات بمكتب تأمينات الجمالية إلي محكمة الجنايات لاتهاه بتزوير محررات رسمية

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين حال كونهما من ارباب الوظائف العمومية اشتركوا و اخر مجهول في ارتكاب تزويراً في محررات رسمية وهي عدد ثلاث شهادات تسوية منسوب صدورها الي مكتب تأمينات الجمالية بان حرروا بيانات تلك الشهادات من خلال نظام الالكتروني للعمل الخاصة . بهم و من حسابتهم الشخصية و سلموها الي المجهول والذي زيلها المجهول بخاتم شعار الجمهورية لإضفاء صفة الرسمية عليها محتجين ما دون بها من بيانات علي خلاف الحقيقة ونسبوها زوراً لجهة عملهم وهي هيئة التأمينات الاجتماعية

كما استعملوا المحررات المزوروا سالفة البيان مع علمهم بتزويرها فيما زورت من اجله بأن قدمها

المجهول إلي الموظفين المختصين بمصلحة بهيئة التأمينات الاجتماعية ) مكتب تأمينات الحوامدية ، مكتب

تأمينات الفتح )

كما قلدوا اختام شعار الجمهورية وتوقيعات العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بان قلدوا تلك الاختام علي غرار الصحيح الخاص بتلك الجهة وقلدوا توقيعات العاملين بتلك الجهات واستعملها بان محر المجهول بها المستندات محل الاتهام الاول علي النحو المبين بالتحقيقات.