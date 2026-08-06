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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إم جى آر إكس 9 موديل 2027 تُباع بهذه المواصفات

ام جى ار اكس 9 موديل 2027
ام جى ار اكس 9 موديل 2027

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى ار اكس 9 موديل 2027، وتنتمي ار اكس 9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الهجين .

محرك ام جى ار اكس 9 موديل 2027

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

تحصل سيارة ام جى ار اكس 9 موديل 2027 علي قوتها من محر ك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 295 حصان، وبها خزان وقود سعة 65 لتر، وعزم دوران 390 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 24.7 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي 100 كم/ساعة بالبطارية، وتقطع مدي كلي يصل إلي 1100 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ام جى ار اكس 9 موديل 2027

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

تمتلك سيارة ام جى ار اكس 9 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية .

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة ام جى ار اكس 9 موديل 2027 أيضا، زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب .

سعر ام جى ار اكس 9 موديل 2027

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

تباع سيارة ام جى ار اكس 9 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 900 ألف جنيه .

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