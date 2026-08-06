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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق في أسوان .. والتحفظ على 150 كجم لحوم ومنتجات مخالفة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال تداول اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز المحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين، والتصدى بكل حسم للمخالفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على سلامة الغذاء .

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق
وفى هذا الإطار تابع الدكتور جمعة محمد مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان الحملات التفتيشية المكثفة التى تم تنفيذها تحت إشراف الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم ، وبالتعاون مع العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان  .

ضبط 130 كجم بمدينة أسوان
وأسفرت الحملة التى نفذها أطباء إدارة أسوان البيطرية، بالاشتراك مع مفتشى حى غرب أسوان، عن ضبط 130 كجم من اللحوم والمنتجات المخالفة، شملت 70 كجم لحوم مفرومة، و35 كجم كبدة، و15 كجم دهون، و10 كجم لحوم بقرى، حيث تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، مع وجود مخالفات تتعلق بالغش التجارى، وتم تحرير محضر جنحة بقسم شرطة أسوان أول، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة .

جهود متنوعة

ضبط مخالفات بمدينة كوم أمبو
كما نفذت إدارة كوم أمبو البيطرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 20 كجم لحوم بقرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب مخالفات تتعلق بالغش التجارى، وتم تحرير محضرى جنح بقسم شرطة كوم أمبو، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

حصيلة الحملات خلال يوم واحد
وأسفرت الحملتان اللتان تم تنفيذهما بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو عن ضبط 150 كجم من اللحوم والمنتجات المخالفة، وتحرير 3 محاضر جنح، مع التحفظ على جميع المضبوطات وإحالتها للنيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية .


تعكس الحملات الرقابية التى تنفذها مديرية الطب البيطرى بأسوان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إستمرار الجهود لحماية صحة المواطنين، وإحكام الرقابة على أسواق تداول اللحوم، والتصدى للممارسات المخالفة، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم، ويعزز منظومة الأمن الغذائى بالمحافظة .

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