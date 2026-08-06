محافظ أسوان يبحث مع أعضاء البرلمان الملفات الخدمية والتنموية

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فى إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية، ومتابعة القضايا الجماهيرية والمشروعات التنموية والخدمية التى تمس حياة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

بحث الملفات الخدمية والتنموية

وشهد اللقاء، الذى حضره النائب جابر أبو خليل، والنائب هلال الدندراوى، والنائب مدحت الركابى، والنائب محمد أبو الخير، والنائب مصطفى جابر عوض، مناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتحسين مستوى الخدمات، ودعم المشروعات التنموية، والعمل على تلبية إحتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات .

دعم برلمانى للجهود التنفيذية

وأكد أعضاء الهيئة البرلمانية إستمرار دعمهم الكامل لكافة الجهود التنفيذية التى تستهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الإستجابة السريعة لمطالب الشارع الأسوانى، والمساهمة فى إزالة أى معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية .

تنسيق مستمر لتحقيق التكامل



وأشار النواب إلى أهمية إستمرار التنسيق والتشاور المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق التكامل فى الأداء، ويعزز من قدرة الأجهزة المختلفة على سرعة التعامل مع القضايا الجماهيرية، وتلبية إحتياجات المواطنين .

توجيهات رئاسية لتعزيز التواصل المجتمعى

ومن جانبه أكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تحرص على تكثيف قنوات التواصل وعقد اللقاءات الدورية مع ممثلى المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تعزيز المشاركة المجتمعية، وسرعة التعامل مع المشكلات والشكاوى الجماهيرية، ووضع الحلول العملية والعاجلة لها .

تنفيذ رؤية التنمية المستدامة

وأوضح المحافظ أن أسوان تواصل تنفيذ خططها التنموية وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم المشروعات الخدمية والإستثمارية، فى إطار رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بمختلف أنحاء المحافظة .

إستعراض المطالب الجماهيرية

وشهد اللقاء إستعراض عدد من المطالب والإحتياجات الجماهيرية فى قطاعات المرافق والخدمات والتنمية المحلية، حيث تم الإتفاق على دراستها بشكل عاجل، ووضع الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانات المتاحة، بما يحقق الصالح العام، ويلبى تطلعات أبناء المحافظة.



يعكس اللقاء الدورى لمحافظ أسوان مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ حرص المحافظة على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتوحيد الجهود لمتابعة المطالب الجماهيرية، ودعم المشروعات التنموية والخدمية، بما يحقق سرعة الإستجابة لإحتياجات المواطنين، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة داخل المحافظة .