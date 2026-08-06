لقطات لبعثة الأهلي من مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى إسبانيا| شاهد

تغادر بعثة الأهلى ظهر اليوم، الخميس، إلى برشلونة، لبدء معسكر مغلق يستمر 13 يومًا استعدادًا للموسم الجديد.

ويترأس البعثة طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادى، وتقيم البعثة فى منتجع «مونتانيا»، بمدينة سيڤا الإسبانية، التى تقع على مسافة 60 كيلومترا من برشلونة.

وعقد «قنديل» اجتماعًا مع وائل جمعة، مدير الكرة، قبل السفر لتوزيع المهام الإدارية داخل البعثة، واستعراض تفاصيل المعسكر، الذى يتضمن خوض وديتين أمام فريقين بالدرجتين الرابعة والخامسة بالدورى الإسبانى، تكونان ضمن مراحل الإعداد المتدرج، ومنح اللاعبين فرصة استعادة حساسية المباريات، دون التعرض لضغوط فنية كبيرة فى بداية المعسكر.

ومن المقرر أن يختتم الأهلى مبارياته فى إسبانيا بمواجهة برشلونة وديًا، فى 19 أغسطس الحالى، على ملعب «كامب نو»، فى مباراة ينتظر أن تمثل الاختبار الأهم للفريق خلال المعسكر بالنظر إلى قوة المنافس.