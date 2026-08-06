ناقد رياضي: الزمالك يفرض عقوبات على ثلاثي الفريق بعد التأخر في الانضمام إلى المعسكر

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن موقف نادي الزمالك مع ثلاثة من لاعبي الفريق الأول، بعد تأخرهم في الالتحاق بالمعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

وكتب أحمد عبد الباسط، عبر حسابه على “فيسبوك”: "الزمالك يقرر توقيع عقوبات على الثلاثي البرازيلي خوان بيزيرا، وعبد الله السعيد، والأنجولي شيكو بانزا، بعد تأخرهم في الانضمام إلى المعسكر، وفقًا لما تنص عليه اللائحة".

كان الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط كشف عن تطورات جديدة في ملف مستقبل لاعب الزمالك خوان بيزيرا، مؤكدًا أن اللاعب يتمسك بخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن وكيل بيزيرا أبلغ مسيولي الزمالك، عبر عدد من الوسطاء، بأن اللاعب متمسك بالرحيل، مطالبًا النادي بالموافقة على انتقاله، في ظل اهتمام نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بالحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الحالي.