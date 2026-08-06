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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعدما تعاقد مع صلاح .. هذا هو طرابزون سبور التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

نجح طرابزون سبور في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لمدة موسمين. 

ويعد نادي طرابزون سبور ليس نادياً عادياً، بل هو الأول من خارج إسطنبول الذي يكسر احتكار الكبار ويتوج بلقب الدوري التركي، ويملك تاريخًا عريقًا وجماهيرية هائلة. 

 يمتلك النادي في خزائنه 7 ألقاب للدوري التركي، و10 ألقاب لكأس تركيا، و10 ألقاب لكأس السوبر، ليُعد أحد أكبر أندية الكرة التركية. 

 طرابزون سبور هو حامل لقب كأس تركيا الموسم الماضي 25-26، وصاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي خلف جلطة سراي (البطل) وفنربخشة.

  تأسس نادي طرابزون سبور في الثاني من أغسطس عام 1967 بمدينة طرابزون الواقعة على ساحل البحر الأسود، بعد اندماج عدد من أندية المدينة. 

شهدت الفترة بين عامي 1975 و1984 العصر الذهبي للنادي، حيث توج بلقب الدوري التركي 6 مرات، وفرض نفسه قوة كروية كبيرة. 

 على مدار العقود الماضية، حافظ النادي على حضوره القوي في المنافسات المحلية والقارية، وواصل تقديم المواهب والنجوم للكرة التركية، بينما ظل ملعبه وجماهيره يشكلان أحد أبرز عوامل قوته، إذ تُعرف جماهيره بولائها الكبير وشغفها الذي يجعل أجواء مبارياته من الأكثر حماسًا في تركيا. 

ولا يقتصر نشاط طرابزون سبور على كرة القدم فقط، بل يمتلك تاريخًا في عدد من الألعاب الرياضية، مثل كرة السلة وكرة اليد والسباحة والجودو والرماية، ليجسد مفهوم النادي الرياضي المتكامل الذي يمثل مدينة طرابزون في مختلف المنافسات. 

 يُعد طرابزون سبور اليوم أحد أعمدة الكرة التركية وواحدًا من أكثر الأندية جماهيرية في البلاد، حيث يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة.

طرابزون محمد صلاح الدوري التركي

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