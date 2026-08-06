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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لجنة مسابقات القسم الثاني : تأمين الحكام والفريق مسؤولية النادي المضيف

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
القسم الرياضي

حسمت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني (ب) أحد الملفات المهمة المتعلقة بتنظيم المباريات، بعدما ألزمت النادي المضيف بتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير التأمين اللازم للحكام والفريق الضيف، بما يضمن سلامة جميع عناصر المباراة منذ وصولهم إلى الملعب وحتى مغادرته.

وأكدت اللجنة، في تعليماتها المنظمة للموسم الجديد، أن النادي صاحب الأرض سيكون مسؤولًا عن اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين المباراة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن توفير بيئة آمنة لإقامة اللقاءات والحفاظ على سلامة الحكام واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وشددت لجنة المسابقات على أن عدم توافر الاشتراطات الأمنية المطلوبة أو وجود أي قصور قد يهدد سلامة أطراف المباراة، سيترتب عليه إلغاء اللقاء وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللائحة على النادي المسؤول عن ذلك.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص اتحاد الكرة ولجنة المسابقات على فرض الانضباط داخل منافسات دوري القسم الثاني (ب)، ومنع تكرار أي أزمات تنظيمية أو أمنية قد تؤثر على سير البطولة، خاصة مع انطلاق الموسم الجديد الذي يشهد منافسة قوية بين الأندية الطامحة للصعود.

ومن المنتظر أن تلتزم جميع الأندية بهذه التعليمات الجديدة، باعتبارها جزءًا أساسيًا من اللوائح المنظمة للمسابقة، بما يسهم في توفير الأجواء المناسبة لإقامة المباريات وضمان خروجها بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية.

وفي سياق مختلف ..وفي إطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب الوطني، تقرر إقامة خمس جولات من منافسات الدوري الممتاز قبل التوقف الدولي المقرر خلال شهر سبتمبر.

ويأتي هذا التوقف لإتاحة الفرصة أمام المنتخب المصري للدخول في معسكر إعداد، استعدادًا لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للاستحقاقات القارية المقبلة.

ومن المنتظر أن تسهم إقامة خمس جولات قبل فترة التوقف في منح الأندية فرصة للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية، إلى جانب توفير فرصة للجهاز الفني للمنتخب لمتابعة اللاعبين المحليين قبل إعلان القائمة الخاصة بالمعسكر.

اتحاد الكرة القسم الثاني لجنة المسابقات الدوري المصري

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