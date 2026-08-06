قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى حجاج لـ«صدى البلد»: طريقي للفن لم يكن سهلًا.. وقعدت في عزلة بسبب هجوم الناس
خلال أيام.. حجز شقق الإسكان الإيجار بـ 1500 جنيه في الشهر
محافظ المنوفية يستقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لافتتاح لجنة الفتوى والمصالحات بشبين الكوم |صور
محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس تطوير بوابة دهب.. ويعلن خطة للارتقاء بالمدينة
تعديل مواعيد قطاري 603 و 604 ركاب بنها - منوف
وزير النقل: تطوير واستكمال ميناء السخنة ملحمة عظيمة تنفذها شركات مصرية
ردًا علي صفقة محمد صلاح .. جالطا سراي يسعي لضم «لياو»
من العلمين.. اجتماع الحكومة الأسبوعي يبحث الخطط الاستثمارية بالمحافظات
بعد توقف 4 سنوات بحقل البركة .. وزير البترول من أسوان: استئناف الحفر دفعة جديدة لاستثمارات الصعيد
بالإنفو جراف.. طرح 15 ألف شقة بنظام الإيجار خلال شهر
مدبولي: التزام الحكومة بمواصلة أوجه التعاون والتنسيق الوثيق مع اليونسكو
التعليم : عدد الساعات الدراسية سيكون أكبر لمواد شهادة البكالوريا المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وليد الإنجباوي: الدولة توفر منحًا مجانية لتنمية المهارات الرقمية ودعم الطلاب وأولياء الأمور

مصر الرقمية
مصر الرقمية
إسراء صبري

أكد المهندس وليد الإنجباوي، المدير التنفيذي لمبادرتي براعم مصر الرقمية وأشبال مصر الرقمية، أن إطلاق النسخة الأولى من برنامج التعلم الذاتي يأتي بوصفه البرنامج الثالث ضمن مبادرة أشبال مصر الرقمية، بعد البرنامج الأساسي والبرنامج الصيفي، بهدف إتاحة فرص أكبر للطلاب داخل مصر وخارجها لاكتساب المهارات الرقمية عبر التعلم الإلكتروني في أي وقت ومن أي مكان.

وأضاف الإنجباوي، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" عبر قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن باب التسجيل مفتوح لمدة 3 أسابيع من خلال الموقع الرسمي، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف الطلاب داخل مصر الحاصلين على مجموع يتراوح بين 70% و89%، إضافة إلى الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، الذين يكفي أن يكونوا ناجحين للالتحاق بالبرنامج.

وأشار، إلى أن البرنامج يبدأ بمستوى تأسيسي يعرّف الطلاب بأساسيات الحاسب الآلي، ثم ينتقل إلى 5 مسارات تكنولوجية هي: الأمن السيبراني، والفنون الرقمية، وتطوير صفحات الويب، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والأنظمة المدمجة والروبوتات، قبل أن يختار الطالب التخصص الذي يرغب في استكمال دراسته خلال المستويات المتقدمة.

وتابع، أن مبادرات أجيال مصر الرقمية تضم كذلك مبادرات براعم مصر الرقمية لطلاب المرحلة الابتدائية، وأشبال مصر الرقمية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وبناة مصر الرقمية للخريجين، ورواد مصر الرقمية التي تستهدف مختلف التخصصات والفئات العمرية، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لتنمية المهارات الرقمية.

وأوضح الانجباوي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب، مع توفير تدريب عملي ومشروعات تطبيقية وفرص للمشاركة في مسابقات دولية بالتعاون مع أكثر من 30 شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات.

براعم مصر الرقمية مصر الرقمية أشبال مصر الرقمية دعم الطلاب أولياء الأمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

عيار 21 يتجاوز الـ 6 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2026

92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

المطعم

مكانك مش هنا صلي عند الحمامات.. سيدة تروي تفاصيل منع صديقتها من الصلاة داخل مطعم شهير

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

وزير التربية والتعليم

التعليم تسمح لهؤلاء الطلاب بدخول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" بالدرجة كاملة

مشغولات ذهبية

ارتفاعات متتالية.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي

مصر القومي: القمة المصرية البحرينية تعكس دبلوماسية مصر الفاعلة وتؤكد ضرورة التضامن العربي

حزب التجمع

التجمع يبدأ خطوات انعقاد المؤتمر العام التاسع بلقاءات الاقسام والمراكز

قانون التصالح في مخالفات البناء

قبل غلق باب التصالح .. ماذا يحدث لعقارك إذا لم تُقنن وضعه؟

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس إطلالة اليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اليسا
اليسا
اليسا

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

فيديو

2026 عام الأحزان

2026 عام الأحزان؟ نجوم فقدوا أقرب الناس إليهم وصدفة غريبة جمعت بينهم

محمد صلاح

هتافات واحتفالات ورقص.. هوس الأتراك خلال استقبال محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد