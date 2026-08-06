وليد الإنجباوي: الدولة توفر منحًا مجانية لتنمية المهارات الرقمية ودعم الطلاب وأولياء الأمور

أكد المهندس وليد الإنجباوي، المدير التنفيذي لمبادرتي براعم مصر الرقمية وأشبال مصر الرقمية، أن إطلاق النسخة الأولى من برنامج التعلم الذاتي يأتي بوصفه البرنامج الثالث ضمن مبادرة أشبال مصر الرقمية، بعد البرنامج الأساسي والبرنامج الصيفي، بهدف إتاحة فرص أكبر للطلاب داخل مصر وخارجها لاكتساب المهارات الرقمية عبر التعلم الإلكتروني في أي وقت ومن أي مكان.

وأضاف الإنجباوي، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" عبر قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن باب التسجيل مفتوح لمدة 3 أسابيع من خلال الموقع الرسمي، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف الطلاب داخل مصر الحاصلين على مجموع يتراوح بين 70% و89%، إضافة إلى الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، الذين يكفي أن يكونوا ناجحين للالتحاق بالبرنامج.

وأشار، إلى أن البرنامج يبدأ بمستوى تأسيسي يعرّف الطلاب بأساسيات الحاسب الآلي، ثم ينتقل إلى 5 مسارات تكنولوجية هي: الأمن السيبراني، والفنون الرقمية، وتطوير صفحات الويب، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والأنظمة المدمجة والروبوتات، قبل أن يختار الطالب التخصص الذي يرغب في استكمال دراسته خلال المستويات المتقدمة.

وتابع، أن مبادرات أجيال مصر الرقمية تضم كذلك مبادرات براعم مصر الرقمية لطلاب المرحلة الابتدائية، وأشبال مصر الرقمية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وبناة مصر الرقمية للخريجين، ورواد مصر الرقمية التي تستهدف مختلف التخصصات والفئات العمرية، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لتنمية المهارات الرقمية.

وأوضح الانجباوي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب، مع توفير تدريب عملي ومشروعات تطبيقية وفرص للمشاركة في مسابقات دولية بالتعاون مع أكثر من 30 شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات.