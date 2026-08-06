طفيل «سيكلوسبورا».. كيف ينتقل؟ وأسباب الوفاة وطرق الوقاية

عاد طفيل سيكلوسبورا إلى دائرة الاهتمام بعد تسجيل إصابات ووفيات مرتبطة به، ما أثار تساؤلات حول طبيعة العدوى وطرق انتقالها ومدى خطورتها.

وفي هذا السياق، أوضح أحد الخبراء أن الطفيل لا ينتقل بين الأشخاص، وإنما يرتبط بالغذاء والمياه الملوثة، مؤكدًا أن الوقاية تعتمد بالأساس على الالتزام بإجراءات النظافة وسلامة الغذاء.

سيكلوسبورا.. طفيل معوي وليس فيروسًا أو بكتيريا

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن طفيل سيكلوسبورا هو طفيل معوي يعيش داخل الجهاز الهضمي، ولا يُصنف ضمن الفيروسات أو البكتيريا، مشيرًا إلى أنه لا ينتقل من شخص لآخر، وهو ما يجعل احتمالات انتشاره بالمخالطة المباشرة غير واردة.

وأوضح، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أنه حتى الآن تم تسجيل حالتي وفاة، فيما يخضع خمسة أشخاص آخرون للمراقبة الطبية، مؤكدًا أنه لا توجد مؤشرات تدعو إلى الذعر بشأن سرعة انتشار العدوى.

الغذاء والمياه الملوثة أبرز طرق انتقال العدوى

وقال إن العدوى تنتقل عبر تناول الأغذية أو المياه الملوثة، وخاصة الخضروات والفواكه التي تؤكل نيئة دون غسل جيد، لافتًا إلى أن المياه الملوثة تمثل أحد أهم مصادر انتقال الطفيل.

وأضاف أن سيكلوسبورا يتميز بقدرته على مقاومة الكلور المستخدم في تعقيم المياه، ما يزيد من احتمالات انتقاله عبر مصادر المياه غير الآمنة، مؤكدًا أنه لا ينتقل عبر الهواء أو الاحتكاك المباشر بالمصابين.

إجراءات بسيطة تقلل خطر الإصابة

وشدد عودة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وفي مقدمتها غسل اليدين جيدًا، وتنظيف الخضروات والفواكه بعناية قبل تناولها، والاعتماد على مياه شرب آمنة أو معبأة، مع استخدام المياه المغلية أو الساخنة في المناطق التي يُشتبه في تلوث مصادر المياه بها.

انتشار عالمي وتحديات في التشخيص

وذكر أن حالات الإصابة بالطفيل سُجلت في الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الدول، خاصة في بعض المناطق الأفريقية، مشيرًا إلى أن محدودية الإمكانات المعملية في بعض الدول تعيق تشخيص الإصابات بدقة، وهو ما قد يؤدي إلى عدم رصد جميع الحالات.

الجفاف السبب الرئيسي للوفيات

وأكد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية أن الوفيات المرتبطة بالطفيل لا تحدث بسبب الطفيل نفسه بشكل مباشر، وإنما نتيجة الجفاف الحاد الناتج عن الإسهال المائي الشديد، خاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وذكر أن الإصابة قد تؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من السوائل، إلى جانب فقدان الوزن وآلام وتقلصات بالبطن، وهي مضاعفات قد تصبح خطيرة إذا لم يُعوض الجسم السوائل المفقودة سريعًا.

فرص الشفاء مرتفعة مع العلاج المناسب

واختتم عودة تصريحاته بالتأكيد على أن فرص الشفاء لدى الشباب والأطفال الأصحاء مرتفعة للغاية عند الحصول على العلاج المناسب وتعويض السوائل المفقودة، مشددًا على أن التشخيص المبكر والالتزام بالإرشادات الصحية يمثلان خط الدفاع الأول للحد من مضاعفات الإصابة.