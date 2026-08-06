قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى حجاج لـ«صدى البلد»: طريقي للفن لم يكن سهلًا.. وقعدت في عزلة بسبب هجوم الناس
خلال أيام.. حجز شقق الإسكان الإيجار بـ 1500 جنيه في الشهر
محافظ المنوفية يستقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لافتتاح لجنة الفتوى والمصالحات بشبين الكوم |صور
محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس تطوير بوابة دهب.. ويعلن خطة للارتقاء بالمدينة
تعديل مواعيد قطاري 603 و 604 ركاب بنها - منوف
وزير النقل: تطوير واستكمال ميناء السخنة ملحمة عظيمة تنفذها شركات مصرية
ردًا علي صفقة محمد صلاح .. جالطا سراي يسعي لضم «لياو»
من العلمين.. اجتماع الحكومة الأسبوعي يبحث الخطط الاستثمارية بالمحافظات
بعد توقف 4 سنوات بحقل البركة .. وزير البترول من أسوان: استئناف الحفر دفعة جديدة لاستثمارات الصعيد
بالإنفو جراف.. طرح 15 ألف شقة بنظام الإيجار خلال شهر
مدبولي: التزام الحكومة بمواصلة أوجه التعاون والتنسيق الوثيق مع اليونسكو
التعليم : عدد الساعات الدراسية سيكون أكبر لمواد شهادة البكالوريا المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طفيل «سيكلوسبورا».. كيف ينتقل؟ وأسباب الوفاة وطرق الوقاية

سيكلوسبورا
سيكلوسبورا
إسراء صبري

عاد طفيل سيكلوسبورا إلى دائرة الاهتمام بعد تسجيل إصابات ووفيات مرتبطة به، ما أثار تساؤلات حول طبيعة العدوى وطرق انتقالها ومدى خطورتها. 

وفي هذا السياق، أوضح أحد الخبراء أن الطفيل لا ينتقل بين الأشخاص، وإنما يرتبط بالغذاء والمياه الملوثة، مؤكدًا أن الوقاية تعتمد بالأساس على الالتزام بإجراءات النظافة وسلامة الغذاء.

سيكلوسبورا.. طفيل معوي وليس فيروسًا أو بكتيريا

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن طفيل سيكلوسبورا هو طفيل معوي يعيش داخل الجهاز الهضمي، ولا يُصنف ضمن الفيروسات أو البكتيريا، مشيرًا إلى أنه لا ينتقل من شخص لآخر، وهو ما يجعل احتمالات انتشاره بالمخالطة المباشرة غير واردة.

وأوضح، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أنه حتى الآن تم تسجيل حالتي وفاة، فيما يخضع خمسة أشخاص آخرون للمراقبة الطبية، مؤكدًا أنه لا توجد مؤشرات تدعو إلى الذعر بشأن سرعة انتشار العدوى.

الغذاء والمياه الملوثة أبرز طرق انتقال العدوى

وقال إن العدوى تنتقل عبر تناول الأغذية أو المياه الملوثة، وخاصة الخضروات والفواكه التي تؤكل نيئة دون غسل جيد، لافتًا إلى أن المياه الملوثة تمثل أحد أهم مصادر انتقال الطفيل.

وأضاف أن سيكلوسبورا يتميز بقدرته على مقاومة الكلور المستخدم في تعقيم المياه، ما يزيد من احتمالات انتقاله عبر مصادر المياه غير الآمنة، مؤكدًا أنه لا ينتقل عبر الهواء أو الاحتكاك المباشر بالمصابين.

طفيل

إجراءات بسيطة تقلل خطر الإصابة

وشدد عودة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وفي مقدمتها غسل اليدين جيدًا، وتنظيف الخضروات والفواكه بعناية قبل تناولها، والاعتماد على مياه شرب آمنة أو معبأة، مع استخدام المياه المغلية أو الساخنة في المناطق التي يُشتبه في تلوث مصادر المياه بها.

انتشار عالمي وتحديات في التشخيص

وذكر أن حالات الإصابة بالطفيل سُجلت في الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الدول، خاصة في بعض المناطق الأفريقية، مشيرًا إلى أن محدودية الإمكانات المعملية في بعض الدول تعيق تشخيص الإصابات بدقة، وهو ما قد يؤدي إلى عدم رصد جميع الحالات.

بعد إصابة آلاف الأشخاص.. مرض

الجفاف السبب الرئيسي للوفيات

وأكد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية أن الوفيات المرتبطة بالطفيل لا تحدث بسبب الطفيل نفسه بشكل مباشر، وإنما نتيجة الجفاف الحاد الناتج عن الإسهال المائي الشديد، خاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وذكر أن الإصابة قد تؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من السوائل، إلى جانب فقدان الوزن وآلام وتقلصات بالبطن، وهي مضاعفات قد تصبح خطيرة إذا لم يُعوض الجسم السوائل المفقودة سريعًا.

فرص الشفاء مرتفعة مع العلاج المناسب

واختتم عودة تصريحاته بالتأكيد على أن فرص الشفاء لدى الشباب والأطفال الأصحاء مرتفعة للغاية عند الحصول على العلاج المناسب وتعويض السوائل المفقودة، مشددًا على أن التشخيص المبكر والالتزام بالإرشادات الصحية يمثلان خط الدفاع الأول للحد من مضاعفات الإصابة.

سيكلوسبورا طفيل سيكلوسبورا العدوى المياه الملوثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

عيار 21 يتجاوز الـ 6 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2026

92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

المطعم

مكانك مش هنا صلي عند الحمامات.. سيدة تروي تفاصيل منع صديقتها من الصلاة داخل مطعم شهير

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

وزير التربية والتعليم

التعليم تسمح لهؤلاء الطلاب بدخول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" بالدرجة كاملة

مشغولات ذهبية

ارتفاعات متتالية.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

تامر حسني

تامر حسني عن استقبال محمد صلاح في تركيا: فخور بابن مصر ولساني عاجز عن التعبير

ذكرى وفاة سناء مظهر.. نجمة تألقت في السينما والتليفزيون ثم ابتعدت عن الأضواء بعد رحيل شريك العمر.. رحلة فنية حافلة بالأعمال

ذكرى وفاة سناء مظهر.. تألقت في السينما والتليفزيون.. وحكاية اعتزال فرضتها الأحزان

مي عمر

مي عمر تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها الصيفية

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس إطلالة اليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اليسا
اليسا
اليسا

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

فيديو

2026 عام الأحزان

2026 عام الأحزان؟ نجوم فقدوا أقرب الناس إليهم وصدفة غريبة جمعت بينهم

محمد صلاح

هتافات واحتفالات ورقص.. هوس الأتراك خلال استقبال محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد