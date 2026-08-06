سيكلوسبورا.. ما خطورة الطفيل وكيف تنتقل العدوى؟

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، تفاصيل خطورة الطفيل "سيكلوسبورا" وكيفية انتقال العدوى، قائلا إنه حتى الآن، تم تسجيل حالتي وفاة، وهناك 5 أشخاص آخرين تحت المراقبة الطبية، لافتا إلى أن سيكلوسبورا هو طفيل معوي يعيش في الجهاز الهضمي، وليس بكتيريا ولا فيروسًا، ولذلك فهو لا ينتقل من شخص إلى آخر، ولا يوجد ما يدعو إلى الذعر من حيث سرعة انتشاره.

وأكد خلال مداخلة على قناة “إكسترا نيوز”، أن سيكلوسبورا ينتقل فقط عن طريق الغذاء الملوث، وخصوصًا المياه الملوثة، وكذلك الخضروات والفواكه التي تؤكل نيئة إذا لم تُغسل جيدًا.

وأضاف أن المشكلة أن هذا الطفيل يقاوم الكلور المستخدم في تعقيم المياه، ولذلك يمكن أن ينتقل عبر المياه الملوثة، لكنه لا ينتقل عن طريق الهواء، ولا بالمخالطة المباشرة بين الأشخاص.

وعن أهم الإجراءات للوقاية من سيكلوسبورا هي غسل اليدين جيدًا، وغسل الخضروات والفواكه بعناية، وشرب مياه آمنة أو معبأة، واستخدام المياه المغلية أو الساخنة في المناطق التي يُشتبه بوجود تلوث فيها.

وكشف عن تسجيل حالات في الولايات المتحدة، كما يوجد في عدد من الدول، خصوصًا في بعض مناطق إفريقيا، لكن المشكلة في كثير من هذه الدول هي نقص المختبرات والإمكانات اللازمة لتشخيص الإصابة بدقة.

وعن سبب حدوث حالات وفاة جراء سيكلوسبورا، أكد أن السبب الرئيسي هو الجفاف الشديد، خاصة لدى كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون أمراضًا مزمنة، فالإصابة تؤدي إلى إسهال مائي شديد، وفقدان كميات كبيرة من السوائل، مع فقدان الوزن وآلام وتقلصات في البطن، وهو ما قد يسبب جفافًا خطيرًا.

وأشار إلى أنه لدى الشباب والأطفال الأصحاء، فإن احتمالات الوفاة تكون منخفضة جدًا إذا تلقوا العلاج المناسب وعُوضت السوائل المفقودة.