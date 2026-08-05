في موجات الحر.. الصحة العالمية تكشف أفضل المشروبات والأطعمة لترطيب الجسم

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد حاجة الجسم إلى السوائل للحفاظ على ترطيبه والوقاية من آثار الإجهاد الحراري والجفاف.

وفي هذا الإطار، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الماء يظل الخيار الأفضل لتعويض السوائل والحفاظ على توازن الجسم، داعية إلى شرب كميات كافية منه على مدار اليوم، وعدم انتظار الشعور بالعطش.

وأوضحت المنظمة أن الحفاظ على الترطيب لا يقتصر على شرب الماء فقط، بل يشمل أيضًا تناول مشروبات وأطعمة غنية بالسوائل، تساعد الجسم على مواجهة الطقس الحار.

أفضل المشروبات لترطيب الجسم

أوصت منظمة الصحة العالمية بتناول عدد من المشروبات التي تساهم في الحفاظ على ترطيب الجسم، من بينها:

الماء، باعتباره الخيار الأول والأفضل.

العصائر الطبيعية المخففة غير المحلاة، مثل عصير الليمون.

شاي الأعشاب بمختلف أنواعه.

الحساء، لاحتوائه على نسبة جيدة من السوائل.

أطعمة غنية بالماء

كما نصحت المنظمة بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه الموسمية التي تحتوي على نسب مرتفعة من الماء، مثل:

الخس.

البطيخ.

الخيار.

الطماطم.

وتساعد هذه الأطعمة على تعويض جزء من احتياجات الجسم اليومية من السوائل، خاصة في الأيام شديدة الحرارة.

ما كمية المياه التي يحتاجها الجسم يوميًا؟

بحسب مايو كلينك، لا توجد كمية واحدة تناسب جميع الأشخاص، إذ تختلف احتياجات الجسم من الماء وفقًا لعوامل متعددة، من بينها العمر، والحالة الصحية، ومستوى النشاط البدني، ودرجة حرارة الطقس، وطبيعة البيئة التي يعيش فيها الشخص.

وتشير التوصيات إلى أهمية شرب الماء بانتظام على مدار اليوم، مع زيادة الكمية عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة أو ممارسة نشاط بدني، لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم عبر التعرق، والحفاظ على وظائفه الحيوية بصورة طبيعية.