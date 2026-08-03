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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قاعدة 20-20-20.. استراحة قصيرة قد تحمي عينيك من أضرار استخدام الشاشات

قاعدة 20-20-20.. استراحة قصيرة قد تحمي عينيك من أضرار استخدام الشاشات
قاعدة 20-20-20.. استراحة قصيرة قد تحمي عينيك من أضرار استخدام الشاشات
ولاء عادل

أدى الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر في العمل والدراسة والحياة اليومية، إلى ارتفاع معدلات إجهاد العين الرقمي، وللتخفيف من هذه المشكلة، يوصي أطباء العيون باتباع قاعدة 20-20-20، وهي عادة بسيطة تساعد على إراحة العين وتقليل تأثير التركيز المستمر على الشاشات.

وتعتمد هذه القاعدة على إبعاد النظر عن الشاشة كل 20 دقيقة، والتركيز لمدة 20 ثانية على جسم يبعد نحو 20 قدمًا (6 أمتار)، ما يمنح عضلات العين فرصة للاسترخاء ويخفف من الإجهاد الناتج عن النظر إلى المسافات القريبة لفترات طويلة.

كيف تؤثر الشاشات في العين؟

يؤدي الاستخدام المطول للأجهزة الرقمية إلى تقليل عدد مرات الرمش، وهو ما يحد من ترطيب سطح العين ويزيد من احتمالات الإصابة بالجفاف والتهيج والشعور بالحرقان.

كما أن التركيز المتواصل على شاشة قريبة يفرض مجهودًا مستمرًا على عضلات العين، لذلك تساعد فترات الراحة المنتظمة على تخفيف هذا الضغط واستعادة راحة العين.

أعراض تدل على إجهاد العين الرقمي

قد تظهر عدة علامات تشير إلى تأثر العين بالاستخدام الطويل للشاشات، من أبرزها:

  • الشعور بإجهاد أو ثقل في العينين.
  • تشوش الرؤية.
  • الصداع.
  • آلام الرقبة والكتفين.
  • صعوبة التركيز عند النظر إلى أماكن بعيدة بعد استخدام الشاشة.

وللحد من هذه الأعراض، ينصح الخبراء بالحرص على الرمش بصورة متكررة أثناء العمل على الأجهزة، للحفاظ على رطوبة العين.

لا تهمل وضعية الشاشة

تلعب طريقة استخدام الأجهزة دورًا مهمًا في حماية العين، إذ يُفضل أن تكون الشاشة على مسافة تعادل طول الذراع تقريبًا، مع وضعها بحيث يكون الجزء العلوي منها في مستوى العين أو أقل قليلًا.

كما أن الجلوس بوضعية صحيحة يقلل الضغط على الرقبة والكتفين، خاصة عند استخدام الأجهزة لساعات متواصلة.

الإضاءة المناسبة تقلل الإجهاد

تزداد راحة العين عندما يكون سطوع الشاشة متناسبًا مع إضاءة المكان، مع تجنب الانعكاسات المباشرة الصادرة من النوافذ أو مصادر الإضاءة القوية.

كما يُنصح بضبط التباين، وتكبير حجم الخط عند الحاجة، وعدم استخدام شاشة شديدة السطوع داخل غرفة مظلمة، لأن ذلك يزيد من إجهاد العين.

عادات بسيطة لحماية الأطفال

لا تقتصر أهمية قاعدة 20-20-20 على البالغين فقط، بل يحتاج الأطفال أيضًا إلى الالتزام بها، خاصة مع زيادة استخدام الأجهزة في التعليم والترفيه.

ويساعد تشجيع الأطفال على أخذ فترات راحة منتظمة، وممارسة الأنشطة في الهواء الطلق، وتقليل الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات، في الحفاظ على صحة العين وتقليل الإجهاد البصري.

متى تستدعي الأعراض استشارة الطبيب؟

تساعد قاعدة 20-20-20 في تقليل إجهاد العين الناتج عن الشاشات، لكنها لا تعالج أمراض العين أو مشكلات الإبصار.

لذلك، إذا استمرت أعراض مثل تشوش الرؤية، أو ألم العين، أو الصداع المتكرر رغم الالتزام بهذه النصائح، فمن الأفضل مراجعة طبيب العيون لإجراء الفحص اللازم وتحديد سبب المشكلة.

ويمكن الالتزام بهذه العادة بسهولة من خلال ضبط منبه أو استخدام تطبيق يذكرك بأخذ استراحة كل 20 دقيقة، إلى جانب الحفاظ على الرمش المنتظم، وضبط الإضاءة، ووضع الشاشة بالطريقة الصحيحة، لضمان استخدام أكثر راحة وأمانًا للأجهزة الرقمية.

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