موعد عودة شيكوبانزا.. تفاصيل جديدة في أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير تطور أزمة خوان بيزيرا، نجم نادي الزمالك، بعد غيابه عن المعسكر التحضيري استعدادا للموسم الجديد وموعد عودة شيكوبانزا.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “شيكوبانزا أبلغ الزمالك بالوصول للمعسكر يوم 7 أو 8 أغسطس الجاري، أما خوان بيزيرا فإن نادي شباب أهلي دبي يفاوض الزمالك لضمه”.

وأضاف: “الزمالك طلب مبلغا كبيرا لبيع خوان بيزيرا ولا يوجد عرض رسمي هو عرض شفهي فقط، والأبيض لا يرغب في السقوط في أخطاء الماضي”.

وأردف: “الزمالك لو وصل لعرض مالي مناسب سيبيع خوان بيزيرا بدون أزمة، لكن دون ذلك فإن عقد اللاعب مستمر مع الفريق”

واختتم شوبير تصريحاته قائلاً: “موقف خوان بيزيرا مختلف تماما عن موقف زيزو، ويمتلك البرازيلي عقدا طويلا مع نادي الزمالك، لذلك الموقف قوي بالنسبة للنادي”.