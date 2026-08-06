تصنيف الأندية قبل قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا 2026-2027

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن مستويات الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل إجراء قرعة الموسم الجديد 2026-2027.

وأعفى الكاف، 3 أندية فقط من المشاركة في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وهم صن داونز والترجي التونسي ونهضة بركان المغربي أندية المستوى الأول.

فيما جاء أندية التصنيف الثاني بتواجد بيراميدز والزمالك ممثلا مصر في دوري أبطال أفريقيا بجانب بيترو اتليتكو الانغولي وأورلاندو بايرتس وسيمبا التنزاني ويانغ أفريكانز والهلال السوداني وأسيك ميموزا وستاد مالي ومولودية الجزائر.

وجاء المستوى الثالث بكلا من تي بي مازيمبي وريفرز يونايتد وباور ديناموز

جوليبا ونواذيبو وحوريا كوناكري

والمستوى الرابع ، المريخ السوداني وميدياما والنادي الإفريقي وسان بيدرو

فايبرز وشبيبة الساورة

بينما يضم المستوى الخامس من الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بـ 36 ناديًا غير مصنف من مختلف أنحاء القارة.