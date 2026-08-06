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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على سبب غياب عبدالله السعيد عن معسكر الزمالك حتى الآن

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشفت تقارير إعلامية عن تأخر انضمام عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وبحسب التقارير، فإن تأخر انضمام اللاعب يرجع إلى عدم حصوله سوى على جزء محدود من مستحقاته المالية الخاصة بالموسم الماضي، في انتظار تسوية باقي المستحقات قبل الانتظام في المعسكر.

وفي الوقت نفسه، يواصل الزمالك استعداداته للموسم الجديد، حيث خاض الفريق، أمس الأربعاء، تدريبه على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، ضمن المعسكر المغلق الذي يقوده المدير الفني معتمد جمال.

وركز الجهاز الفني خلال المران على رفع المعدلات البدنية للاعبين، من خلال مجموعة من التدريبات التأهيلية، قبل تنفيذ فقرات خفيفة بالكرة، ضمن البرنامج الإعدادي الموضوع لتجهيز الفريق بأفضل صورة.

ويستعد الزمالك لخوض موسم مزدحم بالمنافسات، إذ يشارك في الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المصري، إلى جانب بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسط طموحات بالمنافسة على جميع الألقاب.

عبدالله السعيد الزمالك الدوري

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