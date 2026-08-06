فرج عامر: محمد صلاح «ذكي» ويعرف جيدًا سبب اختياره طرابزون.. ونتمنى له النجاح

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، ثقته الكاملة في قرار النجم المصري محمد صلاح بالانتقال إلى صفوف طرابزون سبور التركي، مشيرًا إلى أن قائد منتخب مصر يتمتع بقدر كبير من الذكاء والحرص، وأن اختياره للنادي التركي جاء بعد دراسة لأسباب يقدرها جيدًا.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": “محمد صلاح شخصية في غاية الذكاء والحرص، أكيد هو عارف هو بيعمل إيه، واختياره للعب في نادي طرابزون التركي له أسبابه، وكل ما نتمناه النجاح لمو صلاح.”

وجاءت رسالة فرج عامر عقب وصول محمد صلاح إلى مدينة طرابزون، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، تمهيدًا لإتمام انتقاله رسميًا إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وظهر قائد منتخب مصر وسط استقبال جماهيري حاشد، مرتديًا القميص رقم 10، الذي يُرجح أن يخوض به منافسات الموسم الجديد مع الفريق التركي، وسط أجواء احتفالية كبيرة.

واحتشد نحو 25 ألف مشجع خارج مطار طرابزون لاستقبال محمد صلاح، رافعين اللافتات ومشعلين الألعاب النارية، في مشهد عكس حجم الشعبية الكبيرة التي يحظى بها النجم المصري لدى جماهير النادي.

وتُعد صفقة انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، بعدما نجح النادي التركي في التعاقد مع أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، مستفيدًا من انتهاء عقده مع ليفربول.

ويأمل طرابزون سبور في أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق على المستويين الفني والتسويقي، خاصة بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي، بما يضمن له المشاركة في الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

ويمتلك محمد صلاح مسيرة حافلة بالإنجازات مع ليفربول امتدت لتسعة مواسم، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية، إلى جانب جوائز فردية وأرقام قياسية، قبل أن يبدأ تحديًا جديدًا في الملاعب التركية بقميص طرابزون سبور، وسط تطلعات كبيرة لقيادة الفريق نحو المنافسة على الألقاب المحلية وتحقيق نتائج مميزة في البطولات الأوروبية.