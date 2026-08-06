قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة انتقال إمام عاشور إلى الدوري الإسباني.. مصدر بالأهلي يرد
خطوة صادمة .. بيزيرا يثير غضب جماهير نادي الزمالك
باكستان : جهودنا الدبلوماسية مستمرة للتوصل إلى حل شامل ومستدام بشأن مضيق هرمز
بالأسماء.. قائمة الأهلي في معسكر إسبانيا استعدادا للموسم الجديد
استقبال أسطوري لـ صلاح في تركيا.. شعبية الملك المصري تتجاوز المستطيل الأخضر.. طرابزون سبور يسعي لاستعادة لقب الدوري التركي وتعزيز حظوظه في المنافسات الأوروبية
فرج عامر: محمد صلاح «ذكي» ويعرف جيدًا سبب اختياره طرابزون.. ونتمنى له النجاح
التعليم تسمح لهؤلاء الطلاب بدخول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" بالدرجة كاملة
موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة
ترامب: تقدم كبير في محادثات إعادة فتح مضيق هرمز والإعلان عن اتفاق قريب
اعرف الدولار بكام .. أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
المولد النبوي.. هل احتفل النبي بيوم مولده.. وما الأدلة على ذلك
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صافرات الإنذار في مستوطنتين قرب رام الله بعد اشتباه بمحاولة تسلل مسلحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: محمد صلاح «ذكي» ويعرف جيدًا سبب اختياره طرابزون.. ونتمنى له النجاح

فرج عامر
فرج عامر
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، ثقته الكاملة في قرار النجم المصري محمد صلاح بالانتقال إلى صفوف طرابزون سبور التركي، مشيرًا إلى أن قائد منتخب مصر يتمتع بقدر كبير من الذكاء والحرص، وأن اختياره للنادي التركي جاء بعد دراسة لأسباب يقدرها جيدًا.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": “محمد صلاح شخصية في غاية الذكاء والحرص، أكيد هو عارف هو بيعمل إيه، واختياره للعب في نادي طرابزون التركي له أسبابه، وكل ما نتمناه النجاح لمو صلاح.”

وجاءت رسالة فرج عامر عقب وصول محمد صلاح إلى مدينة طرابزون، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، تمهيدًا لإتمام انتقاله رسميًا إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وظهر قائد منتخب مصر وسط استقبال جماهيري حاشد، مرتديًا القميص رقم 10، الذي يُرجح أن يخوض به منافسات الموسم الجديد مع الفريق التركي، وسط أجواء احتفالية كبيرة.

واحتشد نحو 25 ألف مشجع خارج مطار طرابزون لاستقبال محمد صلاح، رافعين اللافتات ومشعلين الألعاب النارية، في مشهد عكس حجم الشعبية الكبيرة التي يحظى بها النجم المصري لدى جماهير النادي.

وتُعد صفقة انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، بعدما نجح النادي التركي في التعاقد مع أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، مستفيدًا من انتهاء عقده مع ليفربول.

ويأمل طرابزون سبور في أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق على المستويين الفني والتسويقي، خاصة بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي، بما يضمن له المشاركة في الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

ويمتلك محمد صلاح مسيرة حافلة بالإنجازات مع ليفربول امتدت لتسعة مواسم، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية، إلى جانب جوائز فردية وأرقام قياسية، قبل أن يبدأ تحديًا جديدًا في الملاعب التركية بقميص طرابزون سبور، وسط تطلعات كبيرة لقيادة الفريق نحو المنافسة على الألقاب المحلية وتحقيق نتائج مميزة في البطولات الأوروبية.

محمد صلاح طرابزون سبور التركي فرج عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوبري قصر النيل

عمرك شفت المنظر قبل كده؟.. لحظة فتح كوبري قصر النيل لعبور المراكب

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس ..متى يعود الطلاب للفصول؟

تنسيق الجامعات 2026

92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

وزير التربية والتعليم

خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

زوجة النجم المصري محمد صلاح

ترفيه ومنزل مناسب.. كيف ساهمت زوجة محمد صلاح في انتقاله إلى طرابزون؟

المطعم

مكانك مش هنا صلي عند الحمامات.. سيدة تروي تفاصيل منع صديقتها من الصلاة داخل مطعم شهير

ترشيحاتنا

مجلس الأمن

مجلس الأمن يبحث اليوم تطورات الأوضاع فى جنوب السودان وسط تصاعد العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية

الفلبين

الفلبين: العاصفة الاستوائية «مايماي» تضعف وتتحول إلى منخفض جوي

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش : تدمير البنية التحتية لحزب الله ضروري لأمن سكان الشمال

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس إطلالة اليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اليسا
اليسا
اليسا

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

فيديو

محمد صلاح

هتافات واحتفالات ورقص.. هوس الأتراك خلال استقبال محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد