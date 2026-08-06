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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: السعيد لم ينتظم في معسكر الزمالك حتى الآن.. واتجاه لفرض عقوبات ضد بعض اللاعبين

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عبدالله السعيد لم يحضر مران الزمالك، وكان من المفترض وصوله من اليونان أمس، على أن ينتظم في المران اليوم، لكن ذلك لم يحدث.

الزمالك

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس: هناك قرار داخل نادي الزمالك، أن أي لاعب تأخر في الانضمام لمعسكر الفريق سيتعرض لعقوبات مالية وفقًا للائحة الفريق.

وواصل: الزمالك سيحصل على إجازة لمدة 48 ساعة، ويعود للفريق للتدريبات يوم السبت.

وأكمل: حتى الآن، خوان بيزيرا غائب عن التدريبات، ويتجاهل اتصالات مسئولي النادي، وهناك غموض كبير حول موقفه.

وأشار، إلى أن الأمر لابد أن يحسم سريعا، واللاعب يستحق اللوم بسبب عدم احترافيته، وحتى لو وكيله له فلوس عند نادي الزمالك، فأنه الأفضل أن يأتي ويتفاوض، لكن ما يفعله نوع من الضغط للرحيل عن النادي.

وتابع: بيزيرا يتجاهل العديد من الاتصالات، وكان قد وعد بالقدوم للقاهرة خلال الأسبوع الجاري، لكن حتى الآن هناك غموض واضح بشأن اللاعب.

وأتم: شيكو بانزا قد يصل القاهرة خلال يومين أو ثلاثة أيام.

عبدالله السعيد الزمتلك أمير هشام

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