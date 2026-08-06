الطقس اليوم.. حار رطب نهارا ورياح مثيرة للأتربة واضطراب بالملاحة البحرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 06 أغسطس، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلاً للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الهيئة وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما حذرت من تشكل شبورة مائية في الصباح الباكر من الساعة 4 حتى 8 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

أمطار ورياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة

وأشار البيان إلى وجود فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء نشاطاً للرياح أحياناً تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/ساعة على أغلب الأنحاء لتسهم في تلطيف الأجواء، بينما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى (40 إلى 60 كم/ساعة)، مع ارتفاع للأمواج يتراوح من (2 إلى 3 متر).

درجات الحرارة اليوم

وحول درجات الحرارة اليوم المتوقعة (العظمى / المحسوسة)، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 36° – المحسوسة 38°

الوجه البحري: العظمى 35° – المحسوسة 37°

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32° – المحسوسة 36°

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33° – المحسوسة 37°

شمال الصعيد: العظمى 37° – المحسوسة 39°

جنوب الصعيد: العظمى 42° – المحسوسة 43°

وشددت الهيئة على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الدورية للطقس.