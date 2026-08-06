832 تسجيلة أعلاف و76 مشروعًا جديدًا.. طفرة بقطاع الثروة الحيوانية خلال يوليو.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تحقيق حزمة من الجهود النوعية خلال شهر يوليو، في إطار جهود الدولة لدعم وتنمية قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، وتعزيز الأمن الغذائي، وتيسير إجراءات الاستثمار والإنتاج، حيث تم إصدار 712 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان.

جاء ذلك وفقًا للتقرير الذي تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول أبرز أنشطة القطاع خلال شهر يوليو.

وأكد الدكتور طارق سليمان أن هذه النتائج تأتي في ضوء توجيهات السيد الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بتذليل العقبات أمام المستثمرين وصغار المربين، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمن والأمان الحيوي، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص وتسجيل مخاليط الأعلاف وإضافاتها، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات المصرية.

وأوضح أن القطاع أصدر خلال شهر يوليو 712 ترخيص تشغيل ما بين تراخيص جديدة وتجديدات لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، من بينها 98 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبما يضمن الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والوقائية.

وفي إطار دعم صغار المربين، أعلن سليمان اعتماد تمويلات جديدة بقيمة (282,193) مليون جنيه لصالح (213) مستفيدًا لتربية وتسمين (4,044) رأس ماشية ضمن المشروع القومي للبتلو، ليرتفع إجمالي التمويلات منذ إطلاق المشروع إلى أكثر من (11,454) مليار جنيه، استفاد منها نحو (46,351) ألف مربٍى من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات، خاصة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، بإجمالي يتجاوز (542,5) ألف رأس ماشية.

وفي مجال صناعة الأعلاف، أشار رئيس القطاع إلى الموافقة على تسجيل 832 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، منها 493 تسجيلة محلية، و339 تسجيلة مستوردة، وفقًا للمعايير العلمية والمواصفات القياسية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلًا عن إصدار 76 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في الظهير الصحراوي وفق اشتراطات الأمن الحيوي.

وكشف سليمان عن تنفيذ أعمال الدعم الفني وإجراء تجارب التجانس لـعدد 77 مصنع أعلاف تضم 132 خط إنتاج لأعلاف الدواجن والماشية والأسماك، تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيلها بما يضمن إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية، فضلا عن الإشراف على إعدام شحنات بكمية (6 طن+425 لتر) إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات الرقابيه المختصة، ومنع تداولها فى الأسواق.

وفي إطار إحكام الرقابة على الأسواق، شدد سليمان على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف بعدد من المحافظات، لضبط أي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع، والتأكد من تداول أعلاف مطابقة للمواصفات القياسيه ومنتجة بمصانع مرخصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.

وأوضح رئيس القطاع أنه تم تنظيم 7 ندوات توعوية وتدريبات عملية لصغار المربين في عدد من المحافظات، بالتعاون مع الجهات البحثية والإرشادية المختصة، بهدف نشر أفضل الممارسات في تغذية ورعاية القطعان وتحسين الإنتاجية وخفض تكاليف التربية.

وفي مجال دعم الصادرات، أعلن القطاع الموافقة على تصدير أعلاف الأسماك، وإضافات الأعلاف، والدواجن المجمدة، ومصنعات الدواجن، وبيض المائدة بمختلف صوره (الخام والمبستر والمجمد والمجفف)، إلى جانب تصدير أنواع متنوعة من الدواجن المجمدة، تشمل (السمان والبط والحمام والرومي)، إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية، في خطوة تعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.