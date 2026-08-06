الفلبين: العاصفة الاستوائية «مايماي» تضعف وتتحول إلى منخفض جوي

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية أن قوة العاصفة الاستوائية "مايماي"، المعروفة دوليا باسم "كوجيرا"، ضعفت اليوم، الخميس، لتتحول إلى منخفض جوي.

وأفادت الوكالة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن سرعة الرياح القصوى المصاحبة للمنخفض الجوي بلغت في الوقت الحالي 55 كيلومترا في الساعة، مشيرة إلى أنه يتحرك بشكل بطئ نحو الشرق.

وذكرت القناة أنه تم رفع جميع تحذيرات الرياح الخاصة بالأعاصير المدارية من الدرجة الثانية، إلا أن تحذير الرياح من الدرجة الأولى لا يزال ساريا في العديد من المناطق، كما من المتوقع استمرار هطول الأمطار بغزارة على شمال ووسط لوزون اليوم.