باكستان : جهودنا الدبلوماسية مستمرة للتوصل إلى حل شامل ومستدام بشأن مضيق هرمز

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام اباد لا تزال منخرطة مع الدول الأخرى بشأن الأزمة في الشرق الأوسط والوضع في مضيق هرمز.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان مقتضب لها : جهودنا الدبلوماسية مستمرة للتوصل إلى حل شامل ومستدام بشأن مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، كشفت باكستان عن تقدم جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في شأن التوصل إلى اتفاق لفتح المضيق وكذا آخر تطورات إعداد وثيقة فتح مضيق هرمز.

كما أكد مسئولون باكستانيون قرب الانتهاء من إعداد الوثيقة بالتنسيق مع قطر بعد اتصالات مكثفة مع الجانبين.

كما لفتوا أيضا إلى أن الوثيقة المرتقبة تمهد للعودة إلى مذكرة التفاهم وتتضمن ترتيبات أمنية مرتبطة بضمان حرية الملاحة في "هرمز"

فيما أكدت إسلام آباد أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي، متوقعة حدوث تطورات مهمة قبل نهاية الأسبوع الجاري