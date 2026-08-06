الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صافرات الإنذار في مستوطنتين قرب رام الله بعد اشتباه بمحاولة تسلل مسلحين

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في مستوطنتين قرب رام الله بعد اشتباه بمحاولة تسلل مسلحين.

وفي سياق آخر..أفادت وسائل إعلام إسرائيلية والجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين، بينهم إصابات وُصفت بالخطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية خلال عمليات في جنوب لبنان. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم أو تفاصيل إضافية بشأن موقعه الدقيق.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بعدما شهد جنوب لبنان خلال الساعات الماضية غارات إسرائيلية وعمليات عسكرية متواصلة، بالتزامن مع تبادل الاتهامات بين إسرائيل وخصومها بشأن خرق التفاهمات الأمنية. كما تتواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.