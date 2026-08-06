بعثة الأهلي تسافر اليوم لـ إسبانيا لبداية معسكر التحضير للموسم الجديد

تسافر بعثة النادي الأهلي اليوم الخميس إلى إسبانيا، لإقامة معسكر خارجي يمتد حتى 20 أغسطس، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وكلف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، عضو مجلس الإدارة طارق قنديل برئاسة بعثة الفريق خلال المعسكر، الذي يتخلله عدد من المباريات الودية،

ويواجه النادي الأهلي منافسه برشلونة خلال فترة الإعداد وذلك يوم 19 أغسطس على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

مواجهات الأهلي وبرشلونة

وسبق أن التقى الأهلي وبرشلونة في ثلاث مباريات ودية، الأولى بالقاهرة عام 1961، والثانية خلال احتفالات الأهلي بالمئوية عام 2007، والثالثة في لندن عام 2009.