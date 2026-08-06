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الأهلي يُحدّد مصير محمد شريف النهائي قبل معسكر إسبانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يُحدّد مصير محمد شريف النهائي قبل معسكر إسبانيا

محمد شريف
محمد شريف
عمرو مصطفى

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن مصير محمد شريف مهاجم فريق الأهلي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد بناء على رغبة الحسين عموتة المدير الفني وقبل انطلاق معسكر الإعداد في إسبانيا.

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن إدارة الكرة أبلغت محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بعدم وجوده ضمن الحسابات الفنية للموسم المقبل، وذلك بناءً على الرؤية الفنية للمدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي استقر على ترتيب المهاجمين داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن محمد شريف يأتي في المرتبة الرابعة ضمن خيارات الجهاز الفني في مركز رأس الحربة، وهو ما دفع إدارة النادي إلى إبلاغ اللاعب بشكل رسمي بضرورة البحث عن فرصة جديدة للحصول على المشاركة بشكل منتظم، خاصة أن فرصه في الظهور مع الفريق ستكون محدودة للغاية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي اتخذت قرارًا بمنح اللاعب كامل الحرية في اختيار وجهته المقبلة، دون وضع أي عراقيل أمام رحيله، حيث لن تطالب النادي الأحمر بالحصول على أي مقابل مالي نظير انتقاله إلى أي فريق، سواء داخل مصر أو خارجها، تقديرًا لما قدمه اللاعب بقميص الأهلي خلال السنوات الماضية.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الأهلي أبلغوا محمد شريف أيضًا بأنه في حال عدم نجاحه في التوصل لاتفاق مع أي نادٍ قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، فإن النادي سيستمر في الوفاء بكافة التزاماته التعاقدية تجاه اللاعب، وسيقوم بصرف مستحقاته المالية كاملة وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن يواصل اللاعب البحث عن فرصة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، أو مع نهاية الموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن موقف الأهلي تجاه محمد شريف يأتي في إطار العلاقة الطيبة التي تجمع النادي باللاعب، ورغبة الإدارة في مساعدته على خوض تجربة جديدة تمنحه فرصة المشاركة بصورة أكبر، دون الدخول في أي أزمات تتعلق بالمقابل المالي أو شروط الرحيل.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الملف أصبح في يد محمد شريف ووكيل أعماله خلال الفترة الحالية، في ظل ترحيب الأهلي بإتمام انتقاله إلى أي نادٍ يختاره اللاعب، بما يحقق مصلحته ويضمن له الاستمرار في مشواره الكروي خلال المرحلة المقبلة.

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