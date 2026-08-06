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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سموتريتش : تدمير البنية التحتية لحزب الله ضروري لأمن سكان الشمال

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
محمود نوفل

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن تدمير البنية التحتية لحزب الله وبقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية واسعة ضروري لأمن سكان الشمال.

وفي سياق متصل ، ذكرت  القناة 12 الإسرائيلية أن وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس عقد مساء أمس جلسة طارئة بشأن تهديد الطائرات المسيّرة داخل إسرائيل، بمشاركة رئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس مديرية البحث والتطوير الدفاعي في وزارة الأمن، وممثلين عن الجيش ومسؤولين كبار آخرين.

وشدد كاتس على أن جيش الاحتلال يعمل مع الأجهزة الأمنية ووزارات الحكومة على دفع خطة فورية وشاملة لتوفير استجابة عملياتية لتهديد المسيّرات، إلى جانب استكمال الخطوات المطلوبة في مجالي الإنفاذ والتنظيم".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت نقلا عن جيش الاحتلال بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين، بينهم إصابات وُصفت بالخطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية خلال عمليات في جنوب لبنان. 

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بعدما شهد جنوب لبنان خلال الساعات الماضية غارات إسرائيلية وعمليات عسكرية متواصلة، بالتزامن مع تبادل الاتهامات بين إسرائيل وخصومها بشأن خرق التفاهمات الأمنية. كما تتواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

حزب الله الجيش الإسرائيلي وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس جنوب لبنان

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