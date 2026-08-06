افتتاح مقر لجامعة الوادي الجديد في باريس لتيسير الإجراءات للطلاب

أعلنت محافظة الوادي الجديد، أنه في إطار توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبالتنسيق مع جامعة الوادي الجديد، عن افتتاح مقر جديد للجامعة بمركز ومدينة باريس، تنفيذًا لتعليمات علي نجاح رئيس مركز ومدينة باريس، وذلك بهدف التيسير على الطلاب وأولياء الأمور وتطوير مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المركز.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن افتتاح المقر يأتي استجابة لاحتياجات أهالي مركز باريس، حيث سيتولى تقديم خدمات التقديم والتنسيق للطلاب والطالبات داخل المركز، بما يساهم في تقليل مشقة الانتقال إلى مدينة الخارجة، وتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأسرهم، فضلًا عن تسهيل إنهاء الإجراءات الجامعية في مقر قريب من محل إقامتهم.

وأضافت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المستمر بين المحافظة وجامعة الوادي الجديد، لتعزيز فرص حصول أبناء المراكز البعيدة على الخدمات التعليمية بسهولة، ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم الجامعي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.

وأشارت محافظة الوادي الجديد إلى أن افتتاح المقر الجديد يمثل إضافة مهمة لدعم العملية التعليمية، ويعكس حرص المحافظة على توفير أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة في قطاع التعليم، بما يسهم في خدمة أبناء مركز ومدينة باريس وتلبية احتياجاتهم.