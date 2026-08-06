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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توافد لاعبي الأهلي إلى مطار القاهرة قبل السفر لـ إسبانيا

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

تسافر بعثة النادي الأهلي اليوم الخميس إلى إسبانيا، لإقامة معسكر خارجي يمتد حتى 20 أغسطس، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويتوافد لاعبو الاهلي حاليا على مطار القاهرة استعدادا للسفر بعد قليل لإسبانيا لخوض المعسكر المغلق.

وكلف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، عضو مجلس الإدارة طارق قنديل برئاسة بعثة الفريق خلال المعسكر، الذي يتخلله عدد من المباريات الودية.

ويواجه النادي الأهلي منافسه برشلونة خلال فترة الإعداد وذلك يوم 19 أغسطس على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

تضم قائمة النادي الأهلي لمعسكر اسبانيا كلا من:
حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع : ياسر ابراهيم - هادي رياض - عمرو الجزار - ياسين مرعي - محمد هاني - كريم فؤاد - احمد عيد - يوسف بلعمري - كريم الدبيس - عمر سيد معوض

الوسط : مروان عطية - احمد رضا - احمد خالد كباكا - احمد نبيل كوكا - عمر الساعي - امام عاشور - علي محمود - محمد مجدي أفشة

الهجوم : اشرف بن شرقي - احمد سيد زيزو - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - منصف بقرار - سفيان بنجديدة - أقطاي عبد الله - محمد رأفت

النادي الأهلي الأهلي محمود الخطيب وائل جمعة فريق الأهلي

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