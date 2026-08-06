العاصفة الاستوائية «مايماي» تضرب مقاطعة «إيلوكوس سور» الفلبينية

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية أن العاصفة الاستوائية "مايماي"، المعروفة دوليا باسم "كوجيرا"، وصلت اليوم الخميس إلى اليابسة فوق منطقة "ماجسينجال" في مقاطعة "إيلوكوس سور".

وأفادت الوكالة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن العاصفة وصلت إلى اليابسة في حوالي الساعة الثانية صباح اليوم بالتوقيت المحلي للفلبين مصحوبة برياح بلغت سرعتها 65 كيلومترا في الساعة.. مشيرة إلى أن العاصفة ستضعف حدتها لتتحول إلى منخفض جوي أثناء عبورها التضاريس الجبلية في شمال جزيرة لوزون.

وأشارت القناة إلى استمرار هطول الأمطار المصاحبة للعاصفة الاستوائية "مايماي" بغزارة اليوم على شمال لوزون، فيما لا يزال هناك خطر من احتمال وقوع فيضانات وانهيارات أرضية في العديد من المناطق.