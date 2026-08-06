إصابة شاب في حادث دراجة نارية بقرية القصر في الوادي الجديد

أصيب شاب، اليوم الخميس، في حادث دراجة نارية بقرية القصر التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وتم نقله إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وتبين إصابة هشام عاطف عبدالرحيم، 29 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له وإخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان ملابسات الحادث.